ADEQAT vermittelt Großprojekt an WINEGG Realitäten GmbH

Offmarket-Transaktion eines Bürokomplexes mit starken Mietern und Entwicklungspotenzial in Wien Ottakring - Closing im Juni 2022 bereits erfolgt

Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieser großen potentialträchtigen Bestandsimmobilie und danken ADEQAT für die schnelle und kompetente Vermittlung.“ Christian Winkler, geschäftsführender Gesellschafter bei WINEGG 1/2

Aufgrund unseres tiefgehenden Einblickes in den Markt und unserem ausgezeichneten Netzwerk, wissen wir welche Objekte von Investoren gesucht werden – Aus diesem Grund konnten wir den Deal schnell und effizient abwickeln. Es war eine komplexe Transaktion, die mit Professionalität & Schnelligkeit auf Käufer- und Verkäuferseite abgewickelt werden konnte.“ Karl Derfler, geschäftsführender Gesellschafter bei ADEQAT 2/2

Wien (OTS) - Mit einer Nutzfläche von mehr als 7.000 Quadratmetern konnte eine sehenswerte Offmarket-Transaktion in der Assetklasse Büro erfolgreich abgeschlossen werden. Das Bürogebäude in der Herbststraße 6-10 in Wien Ottakring (16. Wiener Gemeindebezirk) - errichtet in den 2000er Jahren - liegt in Nähe der U-Bahnlinie U6 und liefert seit Jahren stabile Mieteinnahmen und bietet zukünftig für den neuen Eigentümer WINEGG Realitäten GmbH zusätzlich beträchtliches Value-Add-Potenzial. Das moderne Ensemble dient aktuell als Headquarter des internationalen Chemie- und Pharmaunternehmens Bayer AG. Zusätzlich befinden sich die Mieter Schneiders Vienna und der IGGÖ im Haus. Die zentrale, gut angeschlossene Lage der Liegenschaft, in Kombination mit dem großen Volumen des Bestandes, macht die Transaktion für WINEGG äußerst attraktiv. Professionell begleitet wurde die komplexe Transaktion von ADEQAT Investment Services. Die Transaktion wurde im Wege eines Share Deals abgewickelt.

Christian Winkler, geschäftsführender Gesellschafter bei WINEGG: „Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieser großen potentialträchtigen Bestandsimmobilie und danken ADEQAT für die schnelle und kompetente Vermittlung.“

Karl Derfler, geschäftsführender Gesellschafter bei ADEQAT: „Aufgrund unseres tiefgehenden Einblickes in den Markt und unserem ausgezeichneten Netzwerk, wissen wir welche Objekte von Investoren gesucht werden – Aus diesem Grund konnten wir den Deal schnell und effizient abwickeln. Es war eine komplexe Transaktion, die mit Professionalität & Schnelligkeit auf Käufer- und Verkäuferseite abgewickelt werden konnte.“

Über ADEQAT

ADEQAT ist der Makler für großvolumige Investments in Wohn- und Gewerbeimmobilien in Österreich sowie Deutschland, Ungarn und weiteren CEE-Ländern. ADEQAT zählt private Investoren, Stiftungen und Family Offices als auch institutionelle Marktteilnehmer aus dem In- und Ausland zu seinen Kernkunden. Mit mehr als einer halben Milliarde Euro Transaktionsvolumen seit dem Jahr 2016 zählt ADEQAT zu den stärksten Investmentmaklern im Immobiliensektor in Österreich. Der Fokus liegt auf fundierten Analysen, der Optimierung von Immobilieninvestments und der Strukturierung von Transaktionsprozessen und deren Begleitung unter Wahrung größtmöglicher Diskretion. Weitere Informationen finden Sie unter www.adeqat.com

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt Agentur:

LOEBELL NORDBERG

Mag. Martin Fürsatz, MA

Fon: +43-1-890 44 06-17

mf @ loebellnordberg.com

http://www.loebellnordberg.com