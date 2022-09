Schulstart in Wien für 240.000 Kinder und Jugendliche

Für 20.000 Kinder ist es der allererste Schultag

Wien (OTS) - „Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern in Wien einen guten Schulstart und ein erfolgreiches Schuljahr. Besonders jenen, die heute zum ersten Mal in die Schule gehen, denn für sie beginnt ein neuer aufregender Lebensabschnitt“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

Um den Schulstart für alle Familien finanziell zu erleichtern, stellt die Stadt Wien den Volks- und Mittelschulen 4,9 Millionen Euro für Schulmaterial zur Verfügung. Damit werden Schulhefte, Zirkel, Materialien für den textilen oder für den technischen Werkunterricht gekauft. „Bei der derzeitigen massiven Teuerung ist das ein wichtiger Beitrag“, so Himmer.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr sagt: "Ich freue mich, dass nach zwei Jahren die vor allem durch Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie gekennzeichnet waren, die Schulen wieder ihre Freiheit haben, die sie brauchen.

Mir ist wichtig, dass wir im neuen Schuljahr in Wien mehr Chancengerechtigkeit durch eine Vielzahl an Investitionen zum Beispiel in zusätzliche Schulsozialarbeiter:innen, administrative Unterstützungskräfte oder den Ausbau von Ganztagsschulen, schaffen. Unsere Kinder sollen die attraktivsten Rahmenbedingungen vorfinden, um ihren Bildungsweg bestmöglich zu bestreiten. Ich wünsche allen Wiener Schülerinnen und Schülern, sowie allen Lehrkräften und dem gesamten Verwaltungspersonal an den Wiener Schulen einen gelungenen Schulstart!"

Damit sich Lehrkräfte und Direktor:innen wieder mehr ihren Kernaufgaben widmen können, wurden die Wiener Pflichtschulen mit administrativen Unterstützungskräften ausgestattet. Mehr als 200 administrative Unterstützungskräfte (Voll- und Teilzeitkräfte) sind an 306 allgemeinbildenden Pflichtschulstandorten im Einsatz. Weiters stehen in Wien nun rund 86 Stellen für Schulsozialarbeiter:innen sowie Psycholog:innen zur Verfügung.

Das kommende Schuljahr ist darüber hinaus ein ganz besonderes, denn es ist das 100ste, das die Bildungsdirektion für Wien mitgestalten darf. Seit 100 Jahren ist die Bildungsdirektion für Wien (ehemals Wiener Stadtschulrat) die Drehscheibe pädagogischer Innovation und geht auf aktuelle Anforderungen ein. Die Schwerpunkte Mehrsprachigkeit, Elternarbeit, Mitgestaltung, Inklusion, Pädagogisches Ganztagsmodell, Nachhaltigkeit, Finanzbildung und Digitalisierung werden im Rahmen von Veranstaltungen, Aktionen und Projekten behandelt.

Beim Schwerpunkt Finanzbildung geht es um das Verstehen von Zusammenhängen rund um Einkommen, Steuern, Zinsen, Sparen, Verträgen, Rechte und Pflichten und Versicherungen. Schüler:innen werden darin unterstützt, finanzielle Entscheidungen bewusst zu treffen. Mitte September wird eine neue Online-Plattform vorgestellt, die alle Angebote bündelt.

Im neuen Pflichtfach Digitale Grundbildung lernen die Schüler:innen in einer Unterrichtsstunde pro Woche mit einem:r Expert:in, welche Auswirkungen ihr Handeln im Netz hat, wo Risiken liegen, wie man Fake News erkennt, wie man Programme installiert und vieles mehr. Das Fach wird in der fünften bis achten Schulstufe umgesetzt.

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Pädagog:innen und Schüler:innen großartig mit Herausforderungen umgehen können. Engagement und Zusammenhalt sind das, was uns Wiener:innen ausmacht“, so Bildungsdirektor Heinrich Himmer abschließend.

