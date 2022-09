Das internationale Panel - Die Ökonomie der Prävention

Wien (OTS) - Gesundheitsminister und andere Interessenvertreter und Experten werden in Prag, unmittelbar vor dem Treffen der EU-Gesundheitsminister unter tschechischer Ratspräsidentschaft, über die Wirtschaftlichkeit der Prävention diskutieren.

Der europäische Plan zur Krebsbekämpfung, die Förderung von Impfungen oder bevölkerungsbezogene Präventionsmaßnahmen - all dies wird auf dem zweiten internationalen Panel der Konferenz über Gesundheitsfürsorge am 6. September in Prag von führenden Interessenvertretern aus mehreren Ländern diskutiert, die politische Entscheidungen über die Prävention von Gesundheitsrisiken treffen oder beeinflussen. Den Abschluss der Podiumsdiskussion bildet eine Grundsatzdebatte der eingeladenen Gesundheitsminister, die sich auf dem Weg nach Prag zu einem informellen EU-Treffen befinden, das von der derzeitigen tschechischen EU-Ratspräsidentschaft organisiert wird.

Die Konferenzsprache ist Tschechisch, Slowakisch, Deutsch und Englisch. Die Veranstaltung wird von der tschechischen Nachrichtenagentur, der Nachrichtenagentur der Slowakischen Republik und der österreichischen Presseagentur APA live übertragen.

