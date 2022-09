Internationale Kreditmanagement-Konferenz am 27. September 2022

GÖTTINGEN (ots) - Am 27. September 2022 veranstaltet SCHUMANN eine Online-Konferenz zum digitalen Kreditmanagement. Referenten aus dem nationalen und internationalen Kunden- und Partnerkreis des Unternehmens diskutieren neue Lösungen zur Digitalisierung im Kreditmanagement für Versicherungen, Finanzdienstleister & Industrie- und Handelsunternehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die wirtschaftlichen Erschütterungen sind derzeit enorm: Steigende Energiepreise, Inflation, Materialverknappung und fehlende Arbeitskräfte mit Ansätzen zur Lohn-Preis-Spirale führen in verschiedenen Branchen zu abschwächenden Zukunftserwartungen, teilweise wird auch von Rezessionsgefahren für die Wirtschaft gesprochen. Welche Konsequenzen hat das für das Geschäft des eigenen Unternehmens, vorhandene Kreditlinien, Lieferanten- und Kundenkredite und wie sollten sich Unternehmen jetzt aufstellen? "Zur Beantwortung dieser Fragen bietet unsere Konferenz spannende Insights aus der Praxis und wertvolle Anregungen", weiß Dr. Martina Städtler-Schumann, Geschäftsführerin der Prof. Schumann GmbH. Sie ist sicher: "Automatisierte Prozesse sind der entscheidende Wettbewerbsvorteil, denn sie machen Unternehmen, Banken und Versicherungen schneller und vor allem anpassungs- und widerstandsfähiger."

Bei der internationalen SCHUMANN-Konferenz im September wird es folglich genau um diese Themen gehen. Über zwei parallele Kanäle, einer in deutscher, einer in englischer Sprache, deckt die Konferenz ein breites Branchen- und Interessenspektrum ab. In Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Präsentationen geht es um folgende Themen:

How-to-Strategien und Best-Practices im Umgang mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation

Risikoklassifizierung und Weiterentwicklung der Geschäftspartner vor dem Hintergrund des Lieferkettengesetzes (LkSG)

Aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze in verschiedenen Branchen, wie Factoring, Industrie und Großhandel oder Kredit- und Kautionsversicherungen

Die SCHUMANN-Konferenz Digitales Kreditmanagement findet als virtueller Event im Live-Stream statt. Städtler-Schumann erklärt: "Wir haben uns entschieden, noch einmal auf das Konzept eines Online-Events zu setzen, weil es viel mehr Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme eröffnet. Insbesondere auch internationale Teilnehmer können so von einem länder- und branchenübergreifenden Austausch profitieren."

Vertreter großer Unternehmen, Plattformen und Verbände wie z. B. Allianz Trade, Atradius, Aurubis, Coface, DZB BANK, Hoyer Unternehmensgruppe, KNAUF INTERFER SE, Nexus Trade Credit, Rhenus Assets & Services, TRUMPF Financial Services, Zurich Gruppe Deutschland haben bereits eine aktive Beteiligung zugesagt.

Die SCHUMANN-Konferenz wendet sich an Entscheidungsträger und Praktiker, die für die Unternehmensentwicklung und Prozesse im Kreditmanagement verantwortlich sind. Die Agenda und eine Möglichkeit zur Anmeldung für die SCHUMANN-Konferenz Digitales Kreditmanagement am 27. September 2022 finden Interessierte hier: www.prof-schumann.de/konferenz

