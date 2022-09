Jahrestagung ÖGARI 2022

»AIC – geeint durch die Krise«

Die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin vom 08. bis 10. September 2022 im Festspielhaus in Bregenz

Neue wissenschaftliche Highlights werden präsentiert

50 Jahre Abteilung für Anästhesie & Intensivmedizin am Landeskrankenhaus Feldkirch

Bregenz, 05. September 2022 »Nach 2 Jahren pandemiebedingter Einschränkungen ist es schön, wieder eine Präsenzveranstaltung dieser Größe ankündigen und besuchen zu können« so der Präsident der ÖGARI, Prim. Univ.-Prof. Dr. Walter Hasibeder, Abteilung für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin St. Vinzenz Krankenhaus Zams.

Als besonderes Highlight der Veranstaltung ist unter anderem die Plenarsitzung am ersten Tag, mit den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, vorgesehen. Dabei soll der Blickpunkt neben der eigenen nationalen Lage, zu Themen wie Triage, supportive Therapien und dem Lernen aus der Pandemie, auch auf verschiedene Länder, welche mit anderen Ressourcen ausgestatten sind, gerichtet werden.

»Das Thema Post-Covid hat grundsätzliche Aspekte der Versorgung von Patienten, die aus dem Akutbereich entlassen wurden, aber weiterhin an gesundheitlichen Problemen leiden, aufgeworfen. Unter dem Begriff Post-ICU-Syndrom widmen wir uns der Erfassung all jener Komplikationen, die bei Patient*innen nach schweren Erkrankungen mit längerem Intensivaufenthalt, auftreten können. Für einige dieser Patient*innen ist auch nach überstandener Akutbedrohung der medizinische und pflegerische Aufwand erheblich. Hier gilt es einen einheitlichen Weg zu finden, um diesen Komplikationen, mit strukturiertem Rehabilitationsprogrammen, künftig besser zu begegnen.« so Univ.-Prof. Hasibeder.

Neben Sitzungen über neue Erkenntnisse in der akuten und chronischen Schmerztherapie spannt sich der Bogen über Themen zu aktuellen Herausforderungen in der Kinder-Anästhesiologie, der Regionalanästhesie, der Intensivmedizin bis hin zu ethischen Themen, wie z.B. dem assistierten Suicid. Weiteres aktuelles Highlight der Tagung ist zweifelsfrei die Präsentation des neuen Positionspapiers der ÖGARI zum Einsatz zur ärztlichen Notfallmedizin.

Zudem fällt unser Kongress mit dem fünfzigjährigen Bestehen der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Landeskrankenhaus Feldkirch zusammen. Die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin ist eine der größten Abteilungen im Landeskrankenhaus Feldkirch. »Traditionell ist unser Fach schon immer ein Partner für beste interdisziplinäre Zusammenarbeit, so auch in diesem Haus, welches eine wesentliche Säule der intensivmedizinischen Versorgung für ganz Vorarlberg ist.«, schildert der Leiter der Abteilung, Prim. Univ.-Doz. Dr. Reinhard Germann.

Der Kongresspräsident Univ.-Prof. Hasibeder subsumiert: »Ich freue mich nach zwei Pandemiejahren heuer auf diese klassische Präsenz-Jahrestagung. Dies ist für den wissenschaftlichen Austausch essentiell, es geht u.a. um den persönlichen Wissenstransfer aber auch um ein Wiedersehen mit Bekannten und Freunden. Vor allem für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen in Ausbildung soll der Kongress die Neugierde am breiten Fachgebiet der Anästhesie, Intensiv-, Notfall-, Schmerz- und Palliativmedizin, sowie den interprofessionellen Dialog unter den Teilnehmer*innen fördern. Simulationsübungen und interessante Fallbespiele ergänzen das theoretische Programm. Im Block Competence Based Learning in Anaesthesiology (CBMET) beschäftigen wir uns bewusst mit all den Aspekten neuer Wissensvermittlung.«

Eine digitale Pressemappe anlässlich des AIC 2022 mit Schwerpunktthemen wird am 08. September 2022 zur Verfügung gestellt.

