Jugendliche Identitäten (ermöglichen)

16. Fachtagung der Offenen Jugendarbeit in Salzburg widmet sich dem Thema Identitätsentwicklung

Wien (OTS) - Von 11. bis 13. September findet die 16. Fachtagung des bundesweiten Netzwerks Offene Jugendarbeit (bOJA) zu den Herausforderungen der Identitätsentwicklung junger Menschen in der heutigen Zeit statt. Identitäten sind im Fluss und von gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt. So müssen Jugendliche eigene Wege finden mit Widersprüchen umzugehen, um ihre Identität mit allen Facetten ausbilden zu können. Aktuelle Diskurse zu Digitalisierung, Gender, politischer Partizipation, gesellschaftlichem Zusammenleben oder Jugendkultur fließen in Workshops und andere interaktive Settings ein.

Als Fachreferent_innen werden Expert_innen wie Heiner Keupp, Melisa Erkurt, Daniel Hajok, Katharina Meusburger, Elisa Lehnerer und einige mehr erwartet. Zum brisanten Thema der europäischen Integration und Identität steht eine Lesung von Nini Tsiklauri am Programm.



Die 16. bundesweite Fachtagung Offene Jugendarbeit wird vom Bundeskanzleramt (Sektion Familie und Jugend), über Erasmus+/OeAD – Agentur für Bildung und Internationalisierung sowie vom Amt der Salzburger Landesregierung unterstützt.

Über die bOJA-Fachtagung

Die Fachtagung des bundesweiten Netzwerks Offene Jugendarbeit findet jährlich zu einem anderen Schwerpunktthema statt und vernetzt Fachkräfte aus ganz Österreich, politische Entscheidungsträger_innen sowie Partner_innen aus angrenzenden Handlungsfeldern. In Österreich gibt es rund 650 Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit, das sind Jugendzentren, -treffs und Angebote der mobilen Jugendarbeit im öffentlichen Raum.

Jugendliche Identitäten (ermöglichen)

Datum: 11.-13.9. 2022

Ort: Ferry Porsche Congress Center, Zell am See

Url: https://boja.at/fachtagung/16-fachtagung

Mehr Informationen zur bOJA Fachtagung

Rückfragen & Kontakt:

Carolin Biberger, Bsc. MA

Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit

Tel: +43 (0) 660-4560806

carolin.biberger @ boja.at

www.boja.at