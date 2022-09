Immer mehr neue Wettanbieter: Wie findet man sich da noch zurecht? (FOTO)

Wien (ots) - Lange Zeit war die Anzahl an Sportwettenanbieter am Markt relativ stabil. Es gab einige große Player, die sich den größten Teil des Marktes teilten, und nur wenige kleinere Anbieter, die um die Gunst der Kunden kämpften. Doch in den letzten Jahren hat sich einiges verändert und die Branche steckt mitten im Wandel. Immer mehr neue Wettanbieter drängen auf den Markt und versuchen, sich einen Namen zu machen. Für den Kunden ist das natürlich eine große Herausforderung, sich in dem Dickicht an Angeboten zurechtzufinden.

Wie findet man sich in diesem Dschungel zurecht und welche Anbieter sind seriös und bieten ein gutes Angebot? In diesem Artikel haben wir dieses Thema einmal genauer unter die Lupe genommen und wollen Glücksspieler und Interessenten einen kleinen Überblick gewährleisten.

Wettanbieter boomt - was ist der Grund?

Egal, welche Sportart man betrachtet - sei es Fußball, Tennis, Boxen oder Eishockey, die Branche boomt! Überall sprießen immer mehr neue Anbieter aus den Böden und auch die etablierten Buchmacher passen sich durch die Erweiterung ihres Angebotes an. Die Frage ist nur, warum der Markt in letzter Zeit so rasant wächst?

Einer der Hauptgründe für den Boom liegt sicherlich in dem technischen Fortschritt der vergangenen zwei Jahrzehnte. Durch das Internet ist es für viele Menschen möglich geworden, von zu Hause aus zu wetten und sich so die Mühe des Gangs zum nächsten Wettbüro zu sparen. Auch die Auswahl an Wetten ist durch die Konkurrenz der Online-Angebote deutlich größer geworden und so kann man heutzutage auf fast jedes sportliche Ereignis eine entsprechende Wette abschließen.

Auch ist es der Tatsache geschuldet, dass es immer mehr Wettanbieter gibt, die um die Kunden buhlen. Diese Konkurrenz führt dazu, dass immer neue Angebote und Aktionen auf den Markt gebracht werden, welche die Kunden anlocken sollen. So kann man zum Beispiel bei einigen Wettanbietern einen Bonus erhalten, wenn man sich dort registriert. Auch die Quoten der Wetten sind bei vielen Anbietern sehr attraktiv und locken so die Kunden an.

Boni und Promotions als Lockmittel?

Die Konkurrenz ist hart und so versuchen die Buchmacher, sich mit attraktiven Boni und Advertising von der Konkurrenz abzuheben. Doch ist dies wirklich die beste Strategie? Boni und Promotions können definitiv ein Lockmittel sein, um neue Kunden zu gewinnen. Allerdings sollten sich Wettanbieter auch darüber im Klaren sein, dass sie damit nur kurzfristig Erfolg haben können.

Langfristig gesehen zählt nämlich vor allem eines: ein guter Service. Und dieser beginnt bereits bei der Registrierung. Wenn man sich bei einem neuen Wettanbieter registrieren möchte, gilt es vorab zu Überprüfung, ob der Anbieter über eine gültige Lizenz verfügt. Diese ist für alle seriösen Wettanbieter Pflicht und sollte deshalb auch auf der Webseite des jeweiligen Buchmachers sichtbar sein.

Auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sollten Glücksspieler sich vorab genau durchlesen, bevor sie sich bei einem Anbieter anmelden. Sobald auf der Homepage keine AGB zu finden sind, sollte man von der Anmeldung lieber Abstand gewinnen.

Bei den Bonusbedingungen ist besondere Vorsicht geboten! Seriöse Anbieter gehen damit vollständig transparent um, aber es tummeln sich im Netz auch einige unseriöse Angebote. Diese sind dabei meist so gestaltet, dass es für den Kunden schwer ist, diese umzusetzen und letztlich doch Geld zu verliert. Daher ist es wichtig, bei einem Bonusangebot genau hinzuschauen und sich über die Bedingungen im Klaren zu sein, bevor man sich darauf einlässt.

Ist das Angebot an Wettanbietern gut für den Kunden?

Viele neue Unternehmen sind auf den Markt gekommen und haben für mehr Auswahl und Wettbewerb gesorgt. Für Spieler ist das zwar gut, doch die bloße Anzahl kann schier überwältigend sein! Immerhin muss man sich erst einmal orientieren und herausfinden, welche Anbieter seriös sind und wo man am besten wetten sollte.

Fakt ist: Es gibt immer mehr Wettanbieter und manche sagen, dass das Angebot gut für den Kunden ist. Andere sagen, dass es zu viele sind und man sich in diesem Dschungel kaum noch zurechtfindet. Was ist nun wirklich richtig?

Grundsätzlich ist das große Angebot für den Kunden eine hervorragende Chance, denn der Konkurrenzkampf führt dazu, dass die Wettanbieter immer attraktivere Bonusprogramme und Aktionen anbieten, um neue Kunden zu gewinnen. So kann man beispielsweise von vielen verschiedenen Anbietern profitieren und die besten Angebote wählen.

Allerdings ist es auch wichtig, genau hinzuschauen und sich nicht von verlockenden Angeboten blenden zu lassen. Denn nicht jeder Wettanbieter ist seriös und hat sein Angebot auch tatsächlich gut durchdacht. Deshalb ist es wichtig, sich im Vorfeld genau zu informieren und erst dann eine Entscheidung zu treffen.

Fakt ist, dass es immer mehr Wettanbieter gibt. Das bedeutet, dass der Kunde eine größere Auswahl hat und er seinen Wettanbieter besser auswählen kann. Außerdem ist das Angebot an Wetten vielfältiger geworden und die Wettanbieter müssen sich ständig verbessern, um am Markt zu bestehen.

Alles in allem ist das Angebot an Wettanbietern gut für den Kunden, da er dadurch mehr Auswahl und bessere Chancen hat. Allerdings sollte man sich vorher gut informieren und die Seriosität des Anbieters prüfen, bevor man eine Wette abschließt.

Fazit - lohnt es sich, bei einem neuen Wettanbieter anzufangen?

Bei diesem Überangebot an Wettanbieter den Richtigen zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Es gibt unzählige Angebote und jeder hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Doch ist es durchaus lohnenswert, sich durch den Dschungel zu wühlen und das Angebot mehrerer anzunehmen.

Allein durch die Anmeldung kann man auf jeden Fall von zahlreichen Bonusprogrammen profitieren. Dadurch haben Glücksspieler die Möglichkeit, ihre Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Aber nicht nur wegen der zahlreichen Bonusprogramme lohnt es sich, sondern auch, weil man so die Chance hat, die besten Quoten zu bekommen.

Natürlich ist es auch wichtig, sich vorher genau zu informieren und die Bedingungen der einzelnen Anbieter zu vergleichen. Doch wenn man sich einmal die Mühe gemacht hat, findet man schnell den für sich passenden Wettanbieter.

