SPÖ-Deutsch an Schnedlitz: „FPÖ hat Patent auf Freunderlwirtschaft und Regierungsunfähigkeit“

Zähneklappern von Schnedlitz angesichts der FPÖ-Krise und möglichem Wegkickeln des FPÖ-Chefs bei bevorstehendem FPÖ-Parteitag schon jetzt unüberhörbar

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch wertet die heutige unsägliche Aussendung von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz als „typische blaue Angstbeißerei, die zeigt, wie sehr die Kickl-Partei, die arm an Inhalten, aber reich an Skandalen ist, im Eck steht“. „Bei der FPÖ paaren sich Rechtsextremismus, Korruptionsskandale und Inkompetenz auf besonders widerliche Weise. Die FPÖ hat mehrfach bewiesen, dass sie das Patent auf Freunderlwirtschaft und Regierungsunfähigkeit hat – auch wenn ihr die ÖVP in letzter Zeit scharfe Konkurrenz macht“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die FPÖ, bei der es seit Wochen rumort, steckt wieder einmal in einer schweren Krise. Kickl, der die Blauen noch weiter ins politische Aus geführt hat, ist angezählt. Der kommende FPÖ-Parteitag, bei dem sich Kickl der Wahl stellen muss, hängt wie ein Damoklesschwert über der blauen Skandaltruppe. Kein Wunder, dass Schnedlitz jedes Mittel recht ist, um von der FPÖ-Krise abzulenken und er dabei sogar auf die Meuchelpropaganda der ÖVP aufspringt. Das Knieschlottern und Zähneklappern von Schnedlitz angesichts der schweren FPÖ-Krise und dem möglichen Wegkickeln des FPÖ-Chefs beim bevorstehenden FPÖ-Parteitag ist schon jetzt, mehr als zwei Wochen vor dem blauen Parteitag, unüberhörbar“, so Deutsch. (Schluss) mb/bj

