„Sport am Sonntag“ mit Teamchef Ralf Rangnick im großen Interview

Am 4. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 4. September 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ralf Rangnick: Der Teamchef im großen Interview

Er zieht eine erste Bilanz, spricht über sein Burnout und Baustellen in Österreichs Männerteam.

Riesenchaos bei Rapid: Der Machtkampf zwischen Fans und Führung

Wer geht, wer bleibt und wer bestimmt nach dem sportlichen Debakel?

Katrin Beierl nach ihrem Schlaganfall live zu Gast

Die erst 29-jährige Bob-Pilotin über die Folgen ihrer Schockdiagnose im August und ihre Hoffnung für die Zukunft.

Revanche in der WM-Qualifikation

Vor ausverkauften Rängen will Österreich die Europameisterinnen aus England fordern und die Frauenfußball-Erfolgsgeschichte fortsetzen.

ÖFB-Cup-Auslosung live

Alle Begegnungen fürs Achtelfinale.

50 Jahre München: Das Olympia-Attentat 1972 – Die Tragödie. Die Ursachen. Die Folgen.

Am 5. September 1972 sterben beim Anschlag einer palästinensischen Terrorgruppe auf Israels Olympia-Team 17 Menschen. Doch die Olympischen Spiele gehen weiter.

