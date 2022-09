LEGO® Themes kooperiert: LEGO Brawls kommt auf die Konsolen

Salt Lake City (ots/PRNewswire) - Der heute für Konsolen erscheinende Multiplayer-Brawler voller Prügelspaß hebt das Genre der Plattformkämpfer auf die nächste Stufe und bietet einzigartige Anpassungsmechanismen zum Bauen und Kämpfen

Der neue steinbasierte Team-Action-Brawler LEGO® Brawls erscheint heute für Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und GeForce NOW. Der Multiplayer-Plattformer ist ein Novum in diesem Genre und kombiniert nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Brawler, freischaltbare Inhalte und ein actionreiches, wettbewerbsorientiertes Gameplay im LEGO-Universum.

Mit plattformübergreifendem Spiel (Cross-Play) und mehreren Spielmodi ist LEGO Brawls ein familienfreundliches Videospiel für Spieler aller Altersgruppen, Fähigkeitsstufen und Spielvorlieben. LEGO Brawls wird von der LEGO Group in Zusammenarbeit mit Red Games Co. entwickelt und veröffentlicht und von Bandai Namco Entertainment America Inc. in physischer Form für Konsolen vertrieben.

„LEGO Brawls präsentiert LEGO Spiele auf eine ganz neue Art und Weise mit einem fantastischen, familienfreundlichen Spaß. Passe deine Minifigur an und verbünde dich mit deinen Freunden für eine rasante Action in allen beliebten LEGO Themen", sagt Murray Andrews, Leiter der Abteilung für Veröffentlichungen bei LEGO Games.

Die Build-and-Brawl-Mechanik des Spiels ist eine noch nie dagewesene Weiterentwicklung des traditionellen Plattform-Kampfspiel-Genres. Die Spieler bauen und konkurrieren mit individuellen, einzigartigen LEGO Minifiguren, die auf ihre Persönlichkeit, ihre Strategie und ihren Spielstil zugeschnitten sind. Mit mehr als 77 Billionen Anpassungsmöglichkeiten können die Spieler jede beliebige Kombination von Minifigurenteilen, Zubehör, Nahkampfwaffen, Power-Ups, Emotes und Namen wählen, um ihren siegreichen Brawler zu bauen. Saisonale Ereignisse und Inhalte schaffen noch mehr Möglichkeiten.

„In einem einzigartigen LEGO-Ansatz für das Genre bilden Fantasie, Selbstdarstellung und schräger Humor die Bühne für den formgetreuen, unbeschwerten Wettkampfstil des Spiels", so Brian Lovell, CEO von Red Games Co. „LEGO Brawls betritt Neuland, das Individualität, Teamarbeit und puren Wettkampfspaß fördert."

Das Spiel bietet kultige LEGO Themenlevels, von beliebten klassischen Themen wie Weltraum und Burg bis hin zu Fan-Favoriten wie LEGO Jurassic World™, LEGO NINJAGO® und LEGO Monkie Kid™. Jeder Level bietet verschiedene Spielmodi, einzigartige Herausforderungen und Siegbedingungen. Im Online-Mehrspielermodus können die Spieler im 4 gegen 4 gegeneinander antreten, um den Punkt zu kontrollieren, in den Leveln des Sammelmodus Sammelobjekte sammeln, ein Spiel im Stil eines Battle Royale spielen, bei dem jeder Spieler für sich selbst kämpft, oder einen Free-for-Brawl veranstalten, bei dem der letzte Spieler gewinnt. Im Partymodus können die Spieler private Spiele mit Freunden lokal oder online spielen. Dank der plattformübergreifenden Unterstützung können sich Spieler überall zusammenschließen und gegeneinander antreten, unabhängig von ihrem Spielsystem.

„LEGO Brawls ist eine besondere Variante des kompetitiven Brawler-Genres und ein Spiel, das die ganze Familie genießen kann", sagt Savannah Ho, Associate Brand Manager, Bandai Namco Entertainment America Inc. „Das Spiel bietet eine erstaunliche Bandbreite an anpassbaren Optionen und Gameplay-Features, die den Spielern eine Plattform für endlosen Spaß bieten, während sie mit ihren Freunden um das Recht zu prahlen oder auf Online-Ranglisten um den weltweiten Ruhm kämpfen."

LEGO Brawls ist jetzt im Einzelhandel im, Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store für Xbox, Steam, Apple Arcade, und GeForce NOWerhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter:www.legobrawlsgame.com.

Informationen zu Red Games Co.

Red Games Co. ist ein Spieleentwicklungsstudio mit Sitz in Salt Lake City, Utah, und Los Angeles, Kalifornien, das sich auf die Entwicklung unterhaltsamer, wettbewerbsfähiger und familienfreundlicher Spiele konzentriert. Das Studio entwickelt originelle Spiele, an denen Spieler aller Altersgruppen und Fähigkeiten Spaß haben können. Diese basieren sowohl auf der eigenen IP als auch auf der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern (darunter LEGO®, Hasbro und Crayola). Zu den erfolgreichen Spielen und Apps von Red Games Co. gehören LEGO Brawls, Crayola Create and Play, Transformers Tactical Arena, Solitaire Stories, Super Mega Mini Party und Bold Moves. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Spiele zu entwickeln, die von einem Mehrgenerationenpublikum gerne gespielt werden, die Freunde und Familien gemeinsam genießen können und die von den Eltern befürwortet werden", sagt Red Games Co. CEO Brian Lovell. Weitere Informationen finden Sie unter:www.redgames.co.

Informationen zur LEGO Group

Die LEGO Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Baumeister von morgen durch die Kraft des Spiels zu inspirieren und zu fördern. Das LEGO System in Play, das auf LEGO Steinen basiert, ermöglicht es Kindern und Fans, alles zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Group wurde 1932 in Billund, Dänemark, von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Group ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Heute werden die Produkte des Unternehmens in mehr als 130 Ländern weltweit verkauft.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.LEGO.com.

Informationen zu Bandai Namco Entertainment America Inc.

Bandai Namco Entertainment America Inc. gehört zur Bandai Namco Group und ist ein weltweit führender Publisher und Entwickler von interaktiver Unterhaltung für die wichtigsten Videospielkonsolen, PC, Online- und Mobilplattformen. Das Unternehmen ist bekannt für die Entwicklung vieler beliebter klassischer Franchises wie PAC-MAN®, GALAGA®, TEKKEN®, SOULCALIBUR® und ACE COMBAT® sowie für die Veröffentlichung der von der Kritik gefeierten DARK SOULS™-Serie und des Blockbuster-Titels ELDEN RING™. Bandai Namco Entertainment America Inc. ist außerdem der führende Publisher in der westlichen Hemisphäre für anime-basierte Videospiele wie GUNDAM™, NARUTO SHIPPUDEN™, DRAGON BALL™ und ONE PIECE®. Der Hauptsitz von Bandai Namco Entertainment America Inc. befindet sich in Irvine, Kalifornien. Weitere Informationen zum Unternehmen und seine Produkte finden Sie unter: http://www.bandainamcoent.com .

LEGO® BRAWLS SOFTWARE ©2022 Red Games Co. Produziert von Red Games Co. unter Lizenz der LEGO Group. LEGO, das LEGO Logo und die Minifigur sind Marken der LEGO Group. ©2022 The LEGO Group. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888595/Red_Games_LEGOBrawls_KeyArt.jpg

