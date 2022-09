Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND begeht in Wien sein 70jähriges Jubiläum

Auslandsösterreicher fordern Erleichterungen für Doppelstaatsbürgerschaften und bessere Bedingungen bei Wahlen

Wien (OTS) - Auslandsösterreicher fordern Erleichterungen für Doppelstaatsbürgerschaften bessere Bedingungen bei Wahlen, Verankerung im B-VG und im Parlament

Auslandsösterreicher des Jahres 2022: Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant der Elbphilharmonie und Laeiszhalle in Hamburg

Ab heute, Donnerstag (01. September), begeht der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND bei seinem Jahrestreffen 2022 in Wien sein 70jähriges Jubiläum. Höhepunkt ist ein Festakt am Samstag im Wiener Rathaus, mit hochkarätigen Gästen und der Ehrung des Auslandsösterreichers des Jahres. Das Festprogramm läuft bis Sonntag, erwartet werden mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Zum Auftakt gaben heute Präsident Dr. Jürgen Em gab gemeinsam mit den Vizepräsidenten Werner Götz und Dr. Wolfgang Ruso einen Überblick über aktuelle Forderungen und die Arbeit der Organisation.

„Einmal Österreicher, immer Österreicher!“

Präsident Em bekräftigte eine langjährige Forderung: „Oft müssen Österreicher, die im Ausland leben, aus beruflichen oder familiären Gründen eine andere Staatsbürgerschaft annehmen. Dies führt derzeit meist zum Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft wider Willen. Österreichische Staatsbürger, die im Ausland leben und eine zusätzliche Staatsbürgerschaft im Gastland anstreben, soll die österreichische Staatsbürgerschaft für immer belassen werden.“ Die Verquickung in der politischen Diskussion mit der Einbürgerung von Personen, die nach Österreich zugewandert sind, werde dem Thema nicht gerecht. Eine Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft, die aktuell von den jeweiligen Bundesländern genehmigt werden muss, sei oft schwer zu erlangen.

Zugang zu Wahlen erleichtern – E-Voting als Ziel

Aktuell beträgt die Zahl der Auslandsösterreicher mit österreichischer Staatsbürgerschaft rund 580.000, davon sind ca. 370.000 wahlberechtigt – auch bei der bevorstehenden Bundespräsidentenwahlen. Dr. Em betonte „Derzeit ist das Fristengefüges vor Wahlen zu eng und sollte verlängert werden. Wir informieren laufend über das Wahlrecht und führen Kampagnen durch, um die Eintragungen in die Wählerevidenz zu steigern und damit die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Beim Wahlrecht für Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher bleibt E-Voting das Ziel.“

Für die kommenden Landtagswahlen in Tirol sind ca. 30.000 Auslandsbürger wahlberechtigt; für jene in Niederösterreich etwas weniger. Bei den Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg dürfen Auslandsbürger nicht wählen.

Außerdem fordert die Organisation, dass die Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher in geeigneter Form in der Verfassung (B-VG) verankert werden und streben eine institutionelle Vertretung im Parlament an.

Auslandsösterreicher des Jahres 2022: Christoph Lieben-Seutter

Der gebürtige Wiener Lieben-Seutter ist seit 1. September 2007 Generalintendant der Elbphilharmonie und Laeiszhalle in Hamburg. Die Ehrung des anerkannten Kulturmanagers durch den AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND findet im Rahmen des Festaktes am Samstagvormittag statt.

