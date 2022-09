COVID-19 Medikament LAGEVRIO® kann nun durch niedergelassene Ärzt:innen verschrieben und durch öffentl. Apotheken abgegeben werden

Im Rahmen des Compassionate Use Programmes steht das orale antivirale Medikament zur Behandlung von COVID-19 nun auch Ärzt:innen im niedergelassenen Bereich zur Verfügung.

Wien (OTS) - Das orale antivirale Medikament LAGEVRIO® (Wirkstoffname Molnupiravir) zur Behandlung von COVID-19 steht seit September 2022 nun auch der Bevölkerung über das niedergelassene System der Ärzt:innen zur Verfügung und ist somit nach Verschreibung auch über öffentliche Apotheken erhältlich. Die antiviralen Therapien sind vor allem für jene SARS-CoV-2 positiv getesteten Personen vorgesehen, die ein erhöhtes Risiko auf einen schweren Verlauf von COVID-19 haben (Risikogruppe).

Nach einem positiven SARS-CoV-2 Test kann LAGEVRIO® schwere Verläufe von COVID-19 bei rechtzeitiger Einnahme reduzieren, Symptome vermindern sowie Krankenhausaufenthalte und Sterbefälle bei Risikopatient:innen verhindern. Bereits am dritten Tag nach Einnahme ist kein infektiöses Virus mehr nachweisbar.

Österreichweit gleich geregelter Zugang Auf Empfehlung der EMA und eines durch BASG/AGES genehmigten Compassionate Use Programmes steht das orale antivirale Medikament zur Behandlung von COVID-19 in Österreich für Risikopatient:innen zur Verfügung. Die nun bundesweit gültige Regelung im Zugang zu diesem Medikament stellt eine maßgebliche Vereinfachung dar. Positiv getestete Risikopatienten können sich an Ärzt:innen ihres Vertrauens wenden, die das Medikament nach Aufklärung via eRezept verschreiben können. Die Abgabe erfolgt über alle öffentlichen Apotheken. Die Verfügbarkeit von LAGEVRIO® ist österreichweit gesichert.

Den niedergelassenen Ärzt:innen steht nun ein weiteres Werkzeug zur Behandlung von COVID-19 österreichweit zur Verfügung. Das ist ein wichtiger Schritt, um den Nutzen von COVID-19-Therapien auszuschöpfen und das Risiko von schweren Verläufen von COVID-19 weiter zu reduzieren stellt Ina Herzer, Geschäftsführerin von MSD Österreich, fest.

Wirksamkeit bei Virusvariante Omikron BA.4 und BA.5 Mehrere unabhängige Studien zeigen eine antivirale Wirksamkeit von LAGEVRIO® (Molnupiravir) bei verschiedenen SARS-CoV-2 Varianten wie Alpha, Delta, Gamma und frühen Omikron Stämmen. Für die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 liegt nun ebenfalls der erste Nachweis für die antivirale Effektivität vor, basierend auf präklinischen Daten im New England Journal of Medicine .

Die ebenfalls im New England Journal of Medicine veröffentlichten Ergebnisse der klinischen Phase III Studie zeigten, dass die frühe antivirale Therapie mit LAGEVRIO® bei COVID-19 Risikopatienten das Risiko zu versterben signifikant um 89% und das kombinierte Risiko für Hospitalisierung und Versterben signifikant um 31% senkte. Bisherige Studienergebnissen zeigten, dass bereits drei Tage nach dem Therapiestart kein infektiöses SARS-CoV-2 Virus im Körper der Patient:innen nachweisbar war. Diese Reduktion ist ein wichtiges Signal zur schnellen Eliminierung des Virus.

Bei Einnahme von LAGEVRIO® traten laut bisherigen Studienergebnissen unerwünschte Ereignisse auf Placebo-Niveau auf. Es ist keine Dosisanpassung nach Alter und bei Vorerkrankungen notwendig. Zurzeit sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt. LAGEVRIO® benötigt keine weitere unterstützende Medikation, um seine antivirale Aktivität zu entfalten.

MSD möchte festhalten, dass die Corona-Schutzimpfung bei der Pandemiebekämpfung an erster Stelle steht und LAGEVRIO® keinen Ersatz für diese darstellt. MSD unterstützt alle Maßnahmen zu einer höheren Durchimpfungsrate.

