Vizebürgermeisterin Gaál: Kochfest feiert die Vielfalt im Gemeindebau

Die Kochgruppen des Nachbarschaftsservices wohnpartner zauberten beim großen Gemeindebau-Kochfest Gerichte aus dem Gemeindebau-Kochbuch „Krautfleckerl und Kimchi“.

Wien (OTS) - Rund 100 Gäste, darunter die Profi-Köch*innen Ewald Plachutta, Christian Domschitz vom Vestibül, Nina und Nana vom Café Ansari waren von der kulinarischen Vielfalt begeistert.

Im kürzlich erschienenen Kochbuch „Krautfleckerl und Kimchi“ sind die besten Rezepte der wohnpartner-Koch-Gruppen gesammelt. An vier Standorten in Wien kommen aktuell kochbegeisterte Gemeindebau-Mieter*innen zusammen und kochen gemeinsam Spezialitäten aus aller Welt.

„Die Vielfalt der 500.000 Menschen, die in Wien im Gemeindebau leben, spiegelt sich auch beim Kochen wider. Die wohnpartner-Kochgruppen bringen die unterschiedlichsten Menschen zusammen und im regen Austausch miteinander entsteht nicht nur am Herd etwas Neues. Denn das gemeinsame Kochen verbindet, lässt Freundschaften entstehen, fördert das Verständnis füreinander und steigert das Gemeinschaftsgefühl. Das ist in herausfordernden Zeiten besonders wichtig“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Live-Kochen in Simmering

Um das Erscheinen des Buchs gebührend zu feiern, lud wohnpartner zum Live-Kochen und natürlich Verkosten am Albin-Hirsch-Platz in Simmering ein. Die Auswahl an Köstlichkeiten war groß – auf dem Speiseplan standen Badrischani (Melanzaniröllchen), Krautfleckerl, Falafel, Adas Polo (Reis-Linsen-Gericht), Sarma (Krautrouladen), Sellerieschaumsuppe und ein Schoko-Nuss-Mandel-Kuchen. Für großes Interesse sorgte auch ein Fermentier-Workshop, bei dem Kimchi entstand.

„Beim Kochen – und natürlich auch beim gemeinsamen Essen danach – kommen die Leute zusammen und lernen sich besser kennen. Die zahlreichen wohnpartner-Initiativen leisten einen wichtigen Beitrag zum guten Miteinander im Wiener Gemeindebau und das Kochfest in Simmering ist ein besonderes Highlight“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Gemeinsam Kochen heißt Ressourcen schonen

Gemeinschaftliche Kochinitiativen, wie jene vom Nachbarschaftsservice wohnpartner, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie als Sparmaßnahme funktionieren. Beim gemeinsamen Einkaufen und Kochen kann man nicht nur Geld und Strom sparen, es ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit, weil Lebensmittel verwertet und weniger entsorgt werden.

Kochen bringt die Nachbarschaft zusammen

Derzeit sind Kochgruppen in der Per-Albin-Hansson-Siedlung, Am Schöpfwerk, im Karl-Wrba-Hof und im wohnpartner-Lokal in der Engerthstraße aktiv. Die Köch*innen sind zwischen 37 und 85 Jahre alt. Es mischen sich vielfältige Kochkünste und Esskulturen und so entsteht eine echte „Fusionküche“, da unterschiedliche Einflüsse miteinander verschmolzen werden.

„Im Vordergrund steht für wohnpartner der soziale Aspekt. Die Nachbarschaft lernt sich bei Gruppenaktivitäten besserkennen und geht im Fall von Konflikten anders, nämlich besser und verständnisvoller, miteinander um. Ganz nebenbei werden auch die Integration und die Sprachkenntnisse gefördert“, so wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer.

Tag des Wiener Wohnbaus am 4. September im Bednar-Park

Umfangreiche Möglichkeiten für Beratung rund ums Wohnen finden Wiener*innen am Tag des Wiener Wohnbaus am 4. September von 11 bis 18:30 Uhr im Rudolf-Bednar-Park im 2. Bezirk. Dort sind neben wohpartner viele weitere Serviceeinrichtungen der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen mit Beratungsständen vor Ort.



Bei den Infoständen zu den Themen Wohnen, Wohnbeihilfe, Förderung und Sanierung, Mietrecht und Nachbarschaft werden vielfältige Beratungen rund ums Wohnen geboten. Im Mittelpunkt vieler Beratungsangebote steht das Thema Sparen. Zusätzlich lädt ein Rahmenprogramm zum Besuch mit der ganzen Familie ein. Programminfos unter wienwohntbesser.at

