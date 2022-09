Lady Day at Emerson's Bar & Grill - das Billie Holiday Musical

Wien (OTS) - Premiere am 20. September 2022, 20 Uhr: "Lady Day at Emerson’s Bar and Grill” von Lanie Robertson

Musik Theater über Billie Holiday

- Premiere 20. September 2022, 20.00 Uhr

- Vorstellungen 21./ 22. / 23. / 24.09 / 27. / 28. / 29. / 30.09 / 01.10, 20:00 Uhr

Regie: Joanna Godwin-Seidl

Musik: Fagner Wesley TRIO, mit Fagner Wesley, Michael Acker und Jonathan Sarikosi

Mit: Lynne Ann Williams als Billie Holiday

Premiere im Theater Drachengasse, Black Lives Matter. Eine bewegende Geschichte über Billie Holiday mit Musik. In English!

Billie Holiday's ikonische Lieder und die Geschichte ihres Lebens.

Back due to popular demand! Vienna Theatre Project beginnt die Saison 2022/23 mit dieser phänomenalen, mehrfach ausgezeichneten Broadway und West End Produktion. Mittels einer Reihe von ikonischen Liedern und Erzählungen fangen wir die brillante Sängerin Billy Holliday als eine gleichzeitig starke und verzweifelte Figur ein. Sie findet etwas Trost in ihren Liedern, aber inzwischen mehr in ihrem persönlichen “Mondlicht” aus Drogen, Alkohol und Erinnerungen. Dieses bewegende Stück ist weit entfernt von einem einfachen Liederabend, es ist ein Kampf voller Kraft.

Reservieren Sie Ihren Platz im Lokal. Es ist 1959. In einer schäbigen Bar in Philadelphia. Das Publikum wartet darauf, einen der letzten Auftritte Billie Holidays zu sehen. 4 Monate vor ihrem Tod. Über ein Dutzend musikalische Nummern werden verflochten mit derben, oftmals humorigen Erinnerungen, um ein fesselndes Portrait der Lady und ihrer Musik zu projizieren.

"...Schöner Erfolg." Falter Verlag "...Absolut Sehenswert" Kulturschatulle

“Zusammen mit derbem Humor, Freude, Bitterkeit und schwindender Verzweiflung, ...ergreifendes biografisches Stück ...” Hollywood Reporter

Gesponsert von U.S.Embassy Vienna, Theater Drachengasse, Ine&Thomas Photography & Gernot Ottowitz Medienproduktion.

Datum: 20.09.2022, 20:00 Uhr

Ort: Theater Drachengasse

Drachengasse 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.drachengasse.at

