ARBÖ: AVILOO PREMIUM Batterietest vom Neusiedlersee bis zum Bodensee

Unabhängige, zertifizierte Batteriediagnostik für E-Autos ist ab sofort vor Ort in ganz Österreich verfügbar.

Wien (OTS) - Durch Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen ARBÖ und AVILOO GmbH wurde das Testen für Antriebsbatterien von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen österreichweit vereinfacht. Der AVILOO PREMIUM Test ist ab sofort an allen 91 ARBÖ Standorten in jedem Bundesland erhältlich. Dieses Produkt ist eine sinnvolle Investition für alle privaten und gewerblichen Besitzerinnen und Besitzer, Käuferinnen und Käufer sowie Verkäuferinnen und Verkäufer eines Fahrzeugs mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb, die eine objektive und herstellerunabhängige Überprüfung der Leistungsfähigkeit ihrer Batterie machen wollen: Überprüft werden sowohl die Reichweitenangaben von Händler oder Hersteller und welche Energie Restkapazität in Prozent die Batterie noch aufweist

Der AVILOO PREMIUM Test wird mit Hilfe der AVILOO BOX, einer High Performance-Hardware, die an den OBD-Port des Fahrzeugs angeschlossen wird, durchgeführt. Sie liest während der Nutzung des Fahrzeugs eine Vielzahl an Batteriedaten (z.B. Spannung, Strom, Temperatur, u.v.m.) aus. Diese Daten werden live an die AVILOO BATTERYCLOUD übermittelt und dort mittels Algorithmen und Berechnungsmodellen analysiert. Anschließend wird innerhalb von zwei Werktagen ein Zertifikat erstellt, welches die aktuell nutzbare Energie der betreffenden Batterie bescheinigt. „Mit AVILOO haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, der im Bereich der Batteriemesstechnik eine führende Rolle innehat. Die Produkte sind nicht nur innovativ, sondern liefern verlässliche und wertvolle Daten zur Bewertung des Akkuzustandes der E-Fahrzeuge und helfen Käuferinnen und Käufer sowie Verkäuferinnen und Verkäufer so beim Kaufprozess eines gebrauchten E-Autos“, freut sich KommR. Mag. Gerald Kumnig, ARBÖ-Generalsekretär, über den Beginn der Kooperation.

„Traktionsbatterien sind chemische Energiespeicher, die durch Belastung einem natürlichen Alterungsprozess unterliegen und mit der Zeit ihre Speicherfähigkeit verlieren. Ebenso kann das Nutzungsverhalten, wie zum Beispiel ein permanenter Bleifuß oder häufiges Laden mit hohen Ladeleistungen, zu schnellerer Alterung der Batterie von E-Autos führen,“ betont AVILOO CTO DI Nikolaus Mayerhofer.

Zum Start muss das Auto vollgeladen sein. Anschließend wird das Fahrzeug bis unter zehn Prozent Batterieladezustand gefahren, im Laufe von bis zu sieben Tagen, im Rahmen der ganz normalen Fahrgewohnheiten. Infos zum detaillierten Testprozedere gibt es in allen ARBÖ-Prüfzentren.

