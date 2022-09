Dominik Wlazny stellt seine Pläne vor

Er will ein aktiver Bundespräsident sein – mit Herz, Hirn und Anstand

Ich kandidiere, weil ich einen Beitrag zur Lösung dieser Krisen leisten möchte. Mein größtes Interesse gilt dabei den Menschen in diesem Land. Ich möchte, dass wir wieder daran glauben, dass jeder einzelne von uns etwas bewegen kann. Auch will ich den Menschen in unserem Land wieder das Vertrauen geben, dass sie auch übermorgen ein gesichertes Leben führen können. Dominik Wlazny

Wien (OTS) - Bei der heutigen Pressekonferenz gab Dr. Dominik Wlazny seine Themen und Inhalte für die bevorstehende Bundespräsidentschaftswahl bekannt. Er will dabei auf die Schwerpunkte „Menschen, Sicherheit, Zukunft“ fokussieren und zur nachhaltigen und positiven Veränderung in Politik und Gesellschaft beitragen. Zugleich gab er einen Ausblick über sein Amtsverständnis und seine Rolle als Bundespräsident.

Der 35-jährige kandidiert als Bundespräsident in einer der krisenbehaftetsten Zeiten seit Jahrzehnten: Sicherheit, Energie, Teuerung, Gesundheit und letztens Endes die noch immer anhaltende Pandemie. Dominik Wlazny: „ Ich kandidiere, weil ich einen Beitrag zur Lösung dieser Krisen leisten möchte. Mein größtes Interesse gilt dabei den Menschen in diesem Land. Ich möchte, dass wir wieder daran glauben, dass jeder einzelne von uns etwas bewegen kann. Auch will ich den Menschen in unserem Land wieder das Vertrauen geben, dass sie auch übermorgen ein gesichertes Leben führen können. “ Abschließend stellt er fest: „Ich bin zu allem bereit. Bin ich erster, bin ich euer Präsident!“

