Dosenrecycling will hoch hinaus: Jede Dose zählt im Einsatz bei der AIRPOWER22

Zeltweg/Wien (OTS) - „Jede Dose zählt“ – die Awareness-Initiative für Getränkedosenrecycling – motiviert von 2.-3. September alle Besucher*innen der AIRPOWER22 ihre Getränkedosen richtig zu entsorgen und so zu einer umweltfreundlichen Veranstaltung beizutragen.

Während bei der AIRPOWER22 auch heuer wieder österreichische sowie internationale Luftstreitkräfte, die Flying Bulls und diverse Kunstflugstaffeln ihr Können in der Luft zur Schau stellen, animiert die Recyclinginitiative „Jede Dose zählt“ alle Besucher*innen am Boden, Getränkedosenrecycling zu neuen Rekorden zu führen. Von 2. bis 3. September schafft die Initiative in Zeltweg in der Steiermark mehr Bewusstsein für die Wichtigkeit der Kreislaufwirtschaft und klärt über Vorteile von Dosenrecycling auf.

Claudia Bierth, Sprecherin von Jede Dose zählt, freut sich über die Kooperation: „ Großveranstaltungen und Recycling schließen sich nicht aus, ganz im Gegenteil, sie ergänzen sich hervorragend – diesen Mehrwert erkennen auch immer mehr Veranstalter*innen, die bemüht sind ihre Events möglichst nachhaltig zu gestalten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist vor allem, ausreichend Recyclingmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um Wertstoffe getrennt zu sammeln. Denn Aluminium kann dann nahezu unendlich oft wiederverwertet werden und das spart jede Menge Ressourcen und Energie. “ Bei Veranstaltungen und Festivals werden Getränke besonders oft aus Dosen konsumiert, da diese platzsparend, leicht kühl- und transportierbar sind. „ Viele Besucher*innen wissen aber nicht, welchen Impact die richtige Entsorgung hat – daher sind wir vor Ort und klären Jung und Alt über richtiges Dosenrecycling auf “, so Bierth.

Major Sebastian Schwab, Leiter der Stabstelle Nachhaltigkeit der AIRPOWER22: „ Nachhaltigkeit hat bei der AIRPOWER22 einen hohen Stellenwert. Gemeinsam mit unserer Verteidigungsministerin Klaudia Tanner haben wir konkrete Nachhaltigkeitsstrategien für unsere Veranstaltung erarbeitet. Darunter fallen umweltfreundliche Anfahrtsmöglichkeiten mit der Österreichischen Bahn sowie auch diverse Maßnahmen, um Müll zu vermeiden bzw. richtig zu entsorgen. Wir freuen uns daher sehr über die Zusammenarbeit mit der ‚Jede Dose zählt‘-Initiative, die einen wichtigen Beitrag für die Umsetzung unserer Strategien leistet. “

Unter dem Motto „Recycling ohne Limit“ ist das Team von „Jede Dose zählt“ in ganz Österreich bei verschiedenen Musik- und Sportveranstaltungen unterwegs, um die Besucher*innen durch Information und Gamification von Recycling zu überzeugen.

Über „Jede Dose zählt“ / „Every Can Counts“

Die Initiative Every Can Counts wurde 2009 in Großbritannien gegründet und gilt als führendes Programm zur Förderung von Getränkedosen-Recycling in ganz Europa. Es zielt darauf ab, jede und jeden zu inspirieren, selbst einen Beitrag zu leisten und einen Unterschied zu machen, indem er/sie seine/ihre Getränkedosen überall recycelt – egal ob im Büro, zuhause oder unterwegs. Heute ist die Initiative in 19 Ländern aktiv, in Österreich unter dem Namen „Jede Dose zählt“. Weitere Informationen auf www.everycancounts.eu

