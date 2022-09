oe24.TV beendet August mit 2,6 Prozent Marktanteil am Mittwoch (12-49)

Insgesamt 1,43 Millionen Zuseher im August und 1,2 Prozent Marktanteil (12+)

Wien (OTS) - Sensationeller Quoten-Erfolg für oe24.TV: Am gestrigen Mittwoch erreichte oe24.TV laut Teletest einen Marktanteil von 2,6 Prozent in der Werbezielgruppe der 12-49-Jährigen und war damit einmal mehr unter den Top 10 aller TV-Sender in Österreich. In der Stunde von 23 Uhr bis 0 Uhr war oe24.TV mit 5,5 Prozent Marktanteil sogar auf Platz 1 aller privaten TV-Sender. Bei der Hauptabend-Talk-Sendung FELLNER! LIVE schauten gestern 166.000 Österreicher zu (NRW 12+). Das Sommergespräch mit Bundeskanzler Karl Nehammer erreichte 120.000 Zuseher, bei der darauffolgenden Diskussion von Josef Cap und Peter Westenthaler waren 119.000 Österreicher vor dem TV (NRW 12+).

Damit erreicht oe24.TV auch im August wieder Top-Quoten: Bereits 1,43 Millionen Österreicher schauten im August den Nachrichten-Sender oe24.TV (kumulierte Reichweite), jeden Tag sind es bereits 290.000 Zuschauer. Auch beim Marktanteil ist oe24.TV im August erneut stark:

In der Gesamt-Zielgruppe (12+) kommt oe24.TV auf einen Marktanteil von 1,2 Prozent und kann sich damit gegenüber dem Vormonat Juli (1,1 Prozent) sogar noch einmal steigern. In der Werbezielgruppe der 12-49-Jährigen erreicht oe24.TV im August 1,1 Prozent Marktanteil, auch das ist eine Steigerung gegenüber dem Juli (1,0 Prozent).

„Die Mischung aus Live-Berichterstattung, Breaking News, spannenden Interviews und Kult-Duellen ist das Erfolgsrezept von oe24.TV. Das hat auch im August wieder für Top-Quoten gesorgt. Im September wollen wir mit unserer ausführlichen Berichterstattung zur Bundespräsidenten-Wahl den Marktanteil von oe24.TV noch weiter ausbauen. Schon heute startet mit Gerald Grosz gegen Michael Brunner das erste Präsidenten-Duell auf oe24.TV. Jede Woche wird oe24.TV ab sofort Präsidenten-Duelle und Interviews mit den Kandidaten bringen sowie eine Elefantenrunde aller Herausforderer“, so oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, DRW: Fellner Live 56.800, Nehammer 46.000, Cap 67.600 Personen 12+; kum. RW Aug.:

weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)

