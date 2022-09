Grazer TOP-Speaker in New York ausgezeichnet

Wien/Graz (OTS) - Im Rahmen einer Masterclass am weltberühmten Lee Strasberg Theater & Film Institute wurde der Grazer Unternehmer und Keynote-Speaker Harald Kopeter mit dem begehrten Diplom der wohl bekanntesten Schauspielschule weltweit ausgezeichnet.

Viele der bekanntesten Schauspieler und Oscar-Preisträger absolvierten das Lee Strasberg Theater & Film Institute, unter anderem Scarlett Johansson, Julia Roberts, Christoph Waltz, Uma Thurman, Nastassja Kinski, Mickey Rourke … und legten damit ihren Grundstein für eine Weltkarriere.

Einmal im Jahr öffnen sich die Tore des Institutes für Teilnehmer aus der Wirtschaft. In mehrtägigen intensiven Workshops werden die Themen Acting On-Camera, Improv, Movement, Vocal Warm Up und Acting Exercises von den weltbesten Schauspiellehrern gelehrt und eingehend geübt.

Der gebührende Abschluss ist die Diplomverleihung im Rahmen eines Galaabends auf einer Jacht am Hudson River und vor der Freiheitsstatue in New York.

Harald Kopeter ist seit mehr als 20 Jahren in der Werbe- und Marketingbranche tätig, ist Unternehmer und Buchautor und sein Podcast think.digital.NOW! findet sich immer wieder unter den TOP 3 in den Apple Podcast-Charts.

Als ausgewiesener Storytelling-Experte weiß er um die Wichtigkeit und Wirkung guter Geschichten, denn „Menschen kaufen nicht die besten Produkte, sondern die Produkte, die sie am besten verstehen“. In einer Welt, in der wir täglich mit bis zu 10.000 Werbebotschaften zugemüllt werden, haben jene Unternehmen die Nase vorne, die die besseren Geschichten erzählen und ihre Kunden auf eine Heldenreise mitnehmen.

