Live aus dem Petersdom: Seligsprechung von Johannes Paul I. im ORF

Am 4. September um 10.15 Uhr in ORF 2 und im Live-Stream auf religion.ORF.at; außerdem: „Was ich glaube“ und ORF-Radio-Schwerpunkt

Wien (OTS) - Am 26. August 1978 wurde Albino Luciani zum Papst gewählt. Nur 33 Tage später war der „lächelnde Papst“, wie Albino Luciani auch genannt wurde, tot. Der „33-Tage-Papst“ wird nun in Rom im Rahmen eines Gottesdienstes mit Papst Franziskus selig gesprochen. ORF 2 überträgt die Feierlichkeit am Sonntag, dem 4. September 2022, ab 10.15 Uhr live aus dem Petersdom, die ORF-Hauptabteilung „Religion und Ethik – multimedial“ widmet sich der Seligsprechung in weiteren Programmprunkten in Fernsehen, Radio und Online.

Sandra Szabo und der Pastoraltheologe und Zeitzeuge Paul Michael Zulehner kommentieren die Seligsprechung in Rom. Auf einer eigenen Tonspur sendet der ORF einen zusätzlichen Audioguide für Menschen mit Sehbehinderung. Die Sendung ist auch als Live-Stream via religion.ORF.at zu sehen.

Die weiteren Sendungen:

Freitag, 2. September, 17.55 Uhr, Ö1

Religion aktuell: Seligsprechung von Johannes Paul I.

„Religion aktuell“ mit einer Vorschau und einem Hinweis auf die Live-Übertragung am Sonntag in ORF 2.

Sonntag, 4. September, 7.05 Uhr

Lebenskunst – Begegnungen am Sonntagmorgen

In Italien erinnert man sich an ihn als „Il Papa del sorriso“ („Papst des Lächelns“) und „Il sorriso di Dio“ („Das Lächeln Gottes). Zitate aus dem Buch „Ein Lächeln für jeden Tag“ mit Aussprüchen von Albino Luciani alias Johannes Paul I. begleiten durch diese Ausgabe von „Lebenskunst“.

Sonntag, 4. September, 16.55 Uhr, ORF 2

„Was ich glaube – Der lächelnde Papst – Johannes Paul I.“ Arnold Mettnitzer, Theologe und Psychotherapeut, erzählt am Tag der Seligsprechung seine ganz persönlichen Begegnungen mit dem „33-Tage-Papst“ Albino Luciani.

Die Seligsprechung barrierefrei für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die Seligsprechung von Papst Johannes Paul I. am 4. September um 10.15 Uhr in ORF 2 wird barrierefrei übertragen. Für gehörlose und hörbeeinträchtigte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Für blinde und sehbehinderte Menschen wird die Sendung von Johannes Karner und Michaela Starosciak live audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Aktuelle Informationen zur Seligsprechung von Papst Johannes Paul I. liefert religion.ORF.at

