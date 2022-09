E-Control-Chef Urbantschitsch auf PULS 4: Wien Energie "stabil aufgestellt"

Geschäfte an Strombörse hätten nichts mit der Energieversorgung und Kundengeschäft zu tun

Wien (OTS) - Bei "Pro und Contra Spezial – Der Teuerungsgipfel" auf PULS 4 beruhigt Wolfgang Urbantschitsch, Chef der österreichischen Energieregulierungsbehörde E-Control, Konsument:innen in der Causa Wien Energie.



Bedenken, bei der Wien Energie als Energieanbieter zu bleiben, müsse man nicht haben, so Urbantschitsch. Die Probleme der Wien Energie bei Geschäften an der Strombörse hätten nichts mit der Energieversorgung und dem Kundengeschäft zu tun. "Die Wien Energie ist als Unternehmen grundsätzlich stabil aufgestellt", sagt er im ausführlichen Interview mit Corinna Milborn und Florian Danner gestern Abend. Das gelte auch für die anderen Landes-Energieversorger wie z.B. die EVN in Niederösterreich.



Link zum Video: https://tinyurl.com/4rstdr5y



