Familienbund: Tag der aktiven Väter 2022

Rollenmuster brechen auf

Wien/St.Pölten (OTS) - 80 % der Väter möchten mehr Zeit mit ihrer Familie, mit ihren Kindern verbringen. Als persönlichen Gewinn bewerten Väter Erziehungsarbeit und Betreuung von Kindern. Mehr als die Hälfte der Väter mit Kindern unter sechs Jahren würde gerne mindestens die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen. „Väter sehen sich nicht mehr nur in der Rolle des Familienernährers“, ist Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier überzeugt.

„Studien aus dem Jahr 2000 zeigen: Väter hatten es wirklich noch schwer, ihre Vaterrolle abseits des „Ernährers“ zu erfüllen“, berichtet Baier. Mittlerweile ist die Partnerschaftlichkeit in den Familien angekommen. Väter wollen in Karenz und in Teilzeit gehen. Nun heißt es, Unternehmen davon zu überzeugen, dass auch sie von der Gleichstellung profitieren. „Denn egal, ob Väter oder Mütter, wenn Eltern Familienarbeit gut mit ihrem Beruf vereinbaren können, sind sie einfach top im Job“, so der Familienbund-Präsident. „Damit sich Familien die Partnerschaftlichkeit auch leisten können, brauchen wir natürlich auch das Schließen der Lohnschere“, meint Baier.

Seit 2020 begeht der Familienbund jedes Jahr am 1. September den „Tag der aktiven Väter“. Mit diesem Aktionstag macht er darauf aufmerksam, dass Kinder Mütter und Väter brauchen und dass Eltern gemeinsam für das Wohl ihrer Kinder verantwortlich sind. „Aktive Väter zeigen uns, wie es gehen kann. Stärken wir ihnen den Rücken“, lädt Bernhard Baier ein. Diese Vorbilder zeigen, wie Familien und auch Arbeitgebende davon profitieren, wenn Väter sich aktiv ins Familienleben einbringen. Der Familienbund lädt auch heuer wieder Väter ein, am Gewinnspiel „Tag der aktiven Väter“ teilzunehmen. Als Hauptgewinn lockt eine von den ÖBB zur Verfügung gestellte Reise für die ganze Familie (2 Erwachsene und 2 Kinder) mit dem ÖBB-Nightjet nach Paris inklusive 2 Übernachtungen. Weiters gibt es tolle Preise von Piatnik und Ravensburger.

Alle Informationen: www.tagderaktivenvaeter.at

