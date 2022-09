TRUSTS in der Community: Standardisierung, Engagement und Auswirkungen

Interoperabilität als einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg der kollaborativen Datennutzung

Wien/Barcelona (OTS) - 1. September 2022. Das EU-Innovationsprojekt TRUSTS – Trusted Secure Data Sharing Space beschäftigte sich in den letzten drei Jahren mit aktuellen Herausforderungen von Datenmarkttechnologien. Die Projektaktivitäten unterstützten die Förderung von Innovationen im Bereich datengetriebener Innovationen. Was TRUSTS enorm gefördert hat, ist das Verständnis von Interoperabilität für einzelne Unternehmen, aber vor allem für kollaborative Datenräume. Wir haben hier eine großartige Arbeit geleistet, um diese Notwendigkeit für funktionierende Datenökosysteme voranzutreiben , erklärt Silva Castellvi, Senior Consultant für Stakeholder Engagement bei der International Data Spaces Association (IDSA).

Trust und Security by Design für eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit

Vertrauen ist einer der wichtigsten Faktoren für die Data Community, um gemeinsam an Innovationen zu arbeiten. Die IDSA ist einer der Vorreiter bei der Sicherung solcher Aspekte durch Identitätsmanagement und ähnliche Notwendigkeiten. Vertrauen und Sicherheit, die im technischen Design verankert sind, wurden von der IDSA in ihrem IDS Connector ausgearbeitet, auf dem TRUSTS von Anfang an aufgebaut hat, sowie in anderen sicheren Softwarekomponenten, die in das TRUSTS-Projekt integriert wurden.



Castellvi betont: Der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer ISST und FIT, Wirtschaftsakteuren, die die Lösungen testen, und Community-Plattformen, die an der Machbarkeitsbewertung arbeiten, haben einen starken Innovationsschub innerhalb des Projekts bewirkt.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel – gemeinsam erreichen wir mehr

Eine starke Gemeinschaft ist eine Notwendigkeit für die Wirkung solcher Forschungs- und Innovationsmaßnahmen wie TRUSTS. Um nachhaltige Projektergebnisse zu erzielen, ist der Austausch mit dem gesamten Ökosystem ein Muss. Aus diesem Grund gab es im Rahmen von TRUSTS verschiedene Formate zum Networken und Austauschen (Workshops, Webinare, Veranstaltungen usw.): Der Workshop über Data Spaces und semantische Interoperabilität (mit W3C, SWC, ERCIM, IDSA, Fraunhofer FIT, DIO) lieferte dem TRUSTS-Konsortium wichtiges Feedback zu den noch zu überwindenden Lücken und verlief sehr synergetisch zwischen den 15 Referent*innen und 50 Teilnehmer*innen. Die funktionierende Interoperabilität von Datenmarktplätzen, die innerhalb von TRUSTS noch nicht vollständig gelöst ist, wurde als größtes Potenzial für technologische Verbesserungen angesehen.



Im letzten Projektjahr wird sich das TRUSTS-Team auf Standardisierungsaktivitäten konzentrieren, was in Projekten und Unternehmen eine große Herausforderung darstellt. Wir werden diese Tätigkeit fortsetzen, um eine Referenzimplementierung bereitzustellen. Dazu werden wir weiterhin Anforderungslücken und neue Aspekte identifizieren, die den Normungsgremien zur Verfügung gestellt werden , sagt Castellvi. Sie schließt: Im Projekt wurden wichtige Schritte unternommen, aber wir müssen weiter daran arbeiten.

Über das Projekt

TRUSTS - Trusted Secure Data Sharing Space ist ein Innovationprojekt, das im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union unter der Fördernummer 871481 finanziert wurde. Unser Ziel: die Schaffung eines sicheren und vertrauenswürdigen europäischen Datenmarktes für die private und gewerbliche Nutzung durch die Vernetzung verschiedener

Nutzer*innengruppen und die Bereitstellung allgemeiner Funktionalitäten für innovative Produkte und Services. Unser Konsortium besteht aus siebzehn Partnern aus neun Ländern in Österreich, Belgien, Zypern, Deutschland, Griechenland, Israel, den Niederlanden, Rumänien und Spanien. TRUSTS bringt Technologie-, und Datenanbietende, Forschungseinrichtungen und Multiplikatoren zusammen. Das Projekt läuft seit Januar 2020 bis Dezember 2022.



