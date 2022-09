Herbst-, Wintermode 22/23: Österreichische Wolle statt Kunstfaser.

Ompura entwickelt als Alternative zu Kunstfaser - in einer rein österreichischen Wertschöpfungskette - einen Stoff aus drei Lagen Wolle für Damen und Herren Wintermode

Nachhaltiges Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist auch in der Modebranche unumgänglich und machbar. Wir haben mit Black Sheep die österreichische Alternative zu Kunstfaserkleidung entwickelt und damit einen innovativen und nachhaltigen Schritt aufgezeigt. Robert Sinnegger

Gaishorn am See/Wien (OTS) -

Klimaschädliche Entwicklung in der Textilindustrie



Der Markt der Winterbekleidung wird von Kunststoff und Daune beherrscht, wobei die Herkunft der Rohstoffe oft nicht nachvollziehbar ist, und die Produktion meist in Fernost unter widrigen sozialen und ökologischen Bedingungen erfolgt. Auch das Microplastik der Kunststoffkleidung belastet die Umwelt immer stärker. Ompura steuert mit der Entwicklung eines Steppstoffes aus drei Lagen reiner Schurwolle diesem ökologisch unverantwortlichen Trend entgegen.

BLACK SHEEP: nachhaltige Wintermode Made in Austria



Sämtliche Verarbeitungsschritte bei der Stofferzeugung erfolgen in kleinen österreichischen Manufakturen. Drei Lagen Wolle mit den natürlichen Eigenschaften Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulierung – zu einem Steppstoff vereint - sorgen für ein äußerst wohlig warmes Tragegefühl.

Erste Schicht - Oberstoff: steirischer Loden als Schutzschicht

Der steirische Loden bildet die wasser- und windabweisende Außenschicht der Black Sheep Modelle. Neben diesen Vorzügen überzeugt dieses besondere, natürliche Material auch durch Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulation und Geruchsneutralisierung.

Zweite Schicht – Wattierung: Schurwolle von Tiroler Bergschafen die im Villgratental sorgsam zu einem Wollvlies verarbeitet wird. Aufgrund der hervorragend wärmespendenden Eigenschaften der Schafwolle bildet dieses Vlies eine natürliche, optimale Wärmeisolierung und sorgt für wohlig warmen Tragekomfort bei tiefen Temperaturen.

Dritte Schicht – Futter: 100% Merino Schurwolle

Feinster, gewebter Wollstoff bildet die dritte Komponente der Wollsymbiose von BLACK SHEEP. Als Futterstoff und dritte Lage verleiht er jedem Modell ein angenehm weiches Tragegefühl.

Ompura USP: Jedes Stück ein Einzelstück



Ompura erfüllt die Sehnsucht der Kunden nach einem einzigartigen Kleidungsstück. Jedes Modell wird vom Kunden durch individuelle Farbzusammenstellung und Größenanpassung zu dessen ganz persönlichem Einzelstück. Die vielen verfügbaren Farben der Ompura Stoffauswahl ermöglichen eine Fülle von kreativen Kombinationsmöglichkeiten.



Vertriebsmodell: Showrooming und Onlinekonfiguration



Ompura agiert mit einem innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodell: Im Showroom in Wien stehen für die Kunden sämtliche Modelle in Originalfarben und Standard-Größen zur Anprobe bereit. Hier erfolgt auch die fachliche Beratung zu Material und Passform. Danach erfolgt die Einzelfertigung in einer steirischen Schneiderei.

“Nachhaltiges Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist auch in der Modebranche unumgänglich und machbar. Wir haben mit Black Sheep die österreichische Alternative zu Kunstfaserkleidung entwickelt und damit einen innovativen und nachhaltigen Schritt aufgezeigt."

Pressefotos

Copyright: Julian Koch

Rückfragen & Kontakt:

Robert Sinnegger

r.sinnegger @ ompura.com

+43 677 610 117 08