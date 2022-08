GIGABYTE erweitert das Angebot an 4K-Gaming-Monitoren mit der neuen Arm Edition Serie

Taipei (ots/PRNewswire) - Laut Research And Markets wird die Größe des globalen Spielemarktes bis 2026 voraussichtlich 374 Milliarden US-Dollar erreichen, da die Popularität von Konsolen- und PC-Spielen weiter zunimmt. Die steigende Popularität hat auch die Nachfrage nach fortschrittlichen Displays angeheizt, die für die Spieleleistung optimiert sind.

Die weltweit führende Computermarke GIGABYTE ist mittlerweile ein etablierter Name für Monitore und bietet eine breite Palette an taktischen Gaming-Monitoren. Um die steigende Nachfrage der Gamer zu befriedigen, verfügt GIGABYTEs komplettes 4K-Gaming-Monitor-Sortiment, das in verschiedenen Größen von 28 bis 55 Zoll erhältlich ist, über eine HDMI 2.1-Schnittstelle und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz oder höher, um ein reibungsloses Spielerlebnis in Verbindung mit den Konsolen der neuen Generation oder Desktop-Gaming-PCs zu gewährleisten.

Die Arm Edition Gaming-Monitore von GIGABYTE wurden mit Blick auf die Flexibilität und den ergonomischen Komfort der Gamer entwickelt und basieren auf den beliebten Modellen M32U und M28U. Die Arm Edition ist mit einem ergonomischen Monitorarm ausgestattet, der direkt am Schreibtisch befestigt werden kann. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Desktop-Szenarien, von PC-Spielen über Konsolenspiele bis hin zum Streaming von Medien und bietet so echte 4K-Unterhaltung. Im Gegensatz zu den üblichen Tischständern oder dem traditionellen C-Clamp-Mount-Design benötigt die Arm Edition praktisch keine Stellfläche und spart somit erheblich Platz auf dem Schreibtisch. Mit seiner dünnsten Stelle von nur 5 mm passt er sich an verschiedene Einbauszenarien an und ermöglicht so eine effizientere Nutzung des Platzes auf dem Schreibtisch.

Ein weiteres Highlight der 4K-Gaming-Monitor-Familie ist der M32UC, der weltweit erste gebogene 31,5-Zoll-4K-144HZ-Gaming-Monitor, der ebenfalls eine sehr beliebte und von Rtings empfohlene Option darstellt. Die 1500R-Krümmung entspricht eher dem menschlichen Auge. Dank des SuperSpeed VA-Panels kann die Reaktionszeit auf 1 ms verkürzt werden, was ein extrem flüssiges und immersives Spielerlebnis ermöglicht. Dank des hervorragenden Farbkontrasts und der hohen Bildwiederholrate wurde der M32UC von Rtings als bester 4K-Gaming-Monitor für dunkle Räume und als bester Curved-Monitor für Konsolenspiele ausgezeichnet.

Weitere Details zu den GIGABYTE 4K-Gaming-Monitoren finden Sie hier:

https://bit.ly/GIGABYTE_AORUS_4KMonitors

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1885248/GIGABYTE_Bolsters_4K_Gaming_Monitor_Offerings_New_Arm_Edition_Series.jpg

