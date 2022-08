FA - Oberlechner: #wiendiebe statt #wienliebe

Wien Energie Desaster auf dem Rücken der Arbeitnehmer - SPÖ-Pleitekönig Ludwig I. nimmt den Hacklern wohl alles! AK-Anderl muss endlich Stellung beziehen

Wien (OTS) - Wie man weiß, hat Pleitekönig Ludwig I. mit seinen Finanzexperten rund um Stadtrat Peter Hanke für ein historisches Desaster in Wien gesorgt.

"Die Antwort, wer die Suppe auslöffeln wird, liegt dabei auf der Hand. Es sind die brav arbeitenden Menschen. Ironisch, dass die Wiener SPÖ mit #wienliebe gerne auf Social Media postet. Wer die Stadt liebt, der agiert so nicht", ist der Arbeitnehmersprecher der FPÖ-Wien und Obmann der Wiener Freiheitlichen Arbeitnehmer, Michael Oberlechner, überzeugt und fordert AK-Präsidentin Renate Anderl auf: "Beziehen Sie endlich Stellung zu Pleitekönig Ludwig I. und seinen #wiendieben."



Kurz vor den Lohnverhandlungen ist ein derartiges Finanzdisaster der Stadt Wien ein absoluter Super-Gau. "Die paar Prozent, die Anderl und die rote Gewerkschaftstruppe nun für die armen Menschen herausverhandlen, wird nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein", so Oberlechner, der der AK-Präsidentin Schweigen vorwirft. "Wo ist nun ihre Starke Stimme für die Arbeitnehmer? Wir hören sie nicht! Gerade in Krisenzeiten, in denen viele hart arbeitende Menschen die Rechnungen nicht mehr bezahlen können, sorgt die SPÖ mit ihnen als Arbeitnehmervertreterin dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderklafft. Es reicht, denn die Menschen haben längst kapiert, dass die #wienliebe eigentlich durch #wiendiebe zu ersetzen ist". (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at