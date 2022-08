Big Party: 15 Jahre Stadion Center – ein Tag der Superheld:innen

Wien (OTS) - Vor 15 Jahren wurde das Stadion Center, das Shoppingcenter an der U2, neben dem Wiener Stadion im Prater, eröffnet. Am Samstag, 3.9.2022 feiert man als etabliertes, nahezu voll vermietetes Haus mit einem runden Mieter-Mix und spannenden Zukunftsaussichten (Stichwort Busbahnhof) stolz und dankbar 15. Geburtstagsjubiläum.

„Nach den herausfordernden letzten Jahren für unsere Shop-Partner im Haus, für unsere Kund:innen und auch für uns stand das Motto schnell fest: „wir alle sind Superheld:innen des Alltags und haben uns ein gemeinsames Fest für 15 Jahre erfolgreiche Arbeit verdient“, beschreibt Centermanagerin K. Gfrerer das Motto des bevorstehenden Event-Tages.

Gestartet wird mit den Eröffnungs-Grußworten des Bezirksvorstehers des 2. Gemeindebezirkes, Alexander Nikolai und einem Jazzbrunch bei gratis Prosecco und Brötchen, den drei TV-Stars Norbert Oberhauser, Volker Piesczek und Eric Papilaya mit ihrem Programm „The Rats Are Back“. In Anlehnung an das Rat Pack Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. wird die Band das Haus zum Swingen bringen. Neben dem Liveact wird es auch eine Autogrammstunde für alle Fans geben.

Parallel sind die Superheld:innen zu Besuch im Stadion Center und werden nicht nur die Kinder begeistern. Batman ist mit seinem detailgetreu in Originalgröße nachgebautem, fahrtüchtigen Batmobil zu Besuch, die Eisprinzessinnen erwarten ihre Fans für gemeinsame Fotos und viele weitere Superheld:innen wie Spiderman, Superman, Ladybug uvm sind für den guten Zweck im Haus unterwegs und stehen für ein Meet&Greet zur Verfügung. Beim Kinderschminken werden auch die kleinen Besucher in echte Held:innen verwandelt, bei der Bastelstation können passende Superheld:innen-Masken gebastelt und bei der Fotostation dann ein Erinnerungsfoto gemacht werden.

Weiters warten ein Barbie-Laufsteg und weitere Spiele-Stationen auf die Jüngsten, eine Wienerin Styling-Lounge, gratis Geburtstagstorte uvm.

Neben dem bunten Programm ist aber eines besonders wichtig: auch die Geldbörse feiert mit! 15% Jubiläums-Rabattaktionen und tolle Angebote erwarten die Kund:innen in den Shops und Gastronomiebetrieben des Hauses.

3.9.2022, 11-17 Uhr

