METRO friert die Preise von 120 Kernprodukten vorübergehend ein

Von 1. September bis 25. Oktober - von Eiern bis zu Alufolie

Wien (OTS) - Als starker und verlässlicher Partner der Gastronomie reagiert METRO Österreich auf die steigende Inflation. Von 1. September bis 25. Oktober werden die Preise von 120 Kernprodukten im Food Bereich vorübergehend eingefroren. Dazu zählen:

MOLKEREI & DELIKATESSEN: METRO Chef Eier

WURSTWAREN: Berger Frankfurter, aro Gastro Saunaschinken

TIEFKÜHL FISCH & MEERESFRÜCHTE: aro Buffeträucherlachs

TIEFKÜHLWAREN: METRO Chef Schokoküchlein, METRO Chef Euro-Gemüsemix

SÜSSWAREN & BACKWAREN: RIOBA Cookies Caramel

NÄHRMITTEL: Wiener Zucker Normal- oder Feinkristallzucker, METRO Chef Mayonnaise

KONSERVEN: Efko Delikatess Gurken

EINWEG: METRO Professional Alufolie

METRO Österreich CEO Xavier Plotitza: „Unsere Hauptkundengruppe – die Gastronomie- und Hotellerie – steht in Anbetracht der wachsenden Inflation unter einem enormen finanziellen Druck. Um die massiven Herausforderungen, die die Teuerung in vielen Bereichen mit sich bringt, etwas abzufedern, haben wir uns daher dazu entschlossen, die Preise für viele Kernprodukte einzufrieren. Unsere Kunden können auch in schwierigen Zeiten auf uns zählen.“

Die Preisgarantie-Produkte finden sich auch auf der METRO Webseite metro.at/preisgarantie und werden ggf. laufend aktualisiert.

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich derzeit 21 Großmärkte - 12 unter der Marke METRO und 9 unter der Marke AGM - auf einer Gesamtverkaufsfläche von rund 180.000 m2, beschäftigt ca. 2.500 Vollzeitarbeitskräfte, davon rd. 130 Lehrlinge.

Eine große Auswahl ist für METRO ein wichtiger Aspekt, ca. 48.000 Artikel aus dem Food- und Nonfood-Bereich sind gelistet, davon über 2.500 regionale Produkte. Seit 2017 setzt das Unternehmen auf Elektromobilität in der Zustellung und beliefert Gastronomiekunden im Großraum Wien, Linz, Graz, Salzburg und Dornbirn mit eVans - dem METRO Express. Mehr als 500.000 Kunden vertrauen seit über 50 Jahren auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. Sitz der Österreich-Zentrale und der Geschäftsführung ist in Wien-Vösendorf, wo am 2. März 1971 nicht nur der erste METRO Großmarkt Österreichs, sondern auch der erste außerhalb von Deutschland eröffnet wurde. Seit Mai 2022 gehört die C & C Abholgroßmärkte Gesellschaft m.b.H. (AGM), mit derzeit 9 Standorten, zu METRO Österreich. Das Unternehmen ist als Leitbetrieb zertifiziert, da sich METRO zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennt. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete METRO Österreich 726 Mio. Euro Umsatz. Weltweit ist METRO in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 95.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 24,8 Mrd. Mrd. Euro. www.metro.at; www.metroag.de

