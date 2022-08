Ed Sheeran: Alle Infos zum Konzert-Highlight des Jahres

Restkarten für die Konzerte am Donnerstag und Freitag sind auf oeticket.com noch verfügbar. Wichtige Hinweise für Besucher.

Wien (OTS/LCG) - Morgen, Donnerstag, und am Freitag steht das Konzerthighlight des Jahres im Wiener Ernst-Happel-Stadion bevor. Superstar Ed Sheeran gastiert im Rahmen seiner „+ - = ÷ x Tour“ gleich an zwei Tagen in der Bundeshauptstadt und begrüßt mit Maisie Peters und Cat Burns gleich zwei hochkarätige Special Guests.

oeticket fasst die wichtigsten Informationen für Besucher kompakt zusammen, damit dem Konzertvergnügen nichts mehr im Weg steht.

Zeitplan

13.30 Uhr: Food Court im Außenbereich öffnet

16.00 Uhr: Beginn Einlass

18.00 Uhr: Cat Burns

19.00 Uhr: Maisie Peters

20.15 Uhr: Ed Sheeran

Unterlagen für den Einlass: Tickets am besten bereits zuhause runterladen

Auf dem Smartphone muss die OETICKET.App installiert sein und der OETICKET.Pass abgerufen werden. Dazu muss man mit seinem persönlichen OETICKET-Account eingeloggt sein. Zusätzlich muss ein Lichtbildausweis vorgewiesen werden. Das Memory Ticket im Design der Tour von Ed Sheeran ist ein Erinnerungsstück, berechtigt jedoch nicht zum Einlass.

Auf einem Smartphone können auch mehrere Tickets hinterlegt werden. Diese sind jeweils einzeln vorzuweisen.

Es wird empfohlen, das Ticket bereits zuhause runterzuladen und das Smartphone vor dem Weg zum Konzert ausreichend aufzuladen.

Unterstützung im Stadion

Vier WLAN-Inseln im Stadion selbst helfen bei eventuellen Empfangsproblemen. Zudem sind Ladestationen vorhanden, um Mobiltelefone vor Ort aufzuladen. Sollte es Probleme bei der Validierung der Tickets geben, helfen die Service-Teams an den vier Clearing Points im Stadion.

Besuch mit Freunden

Beim gemeinsamen Besuch mit mehreren Menschen können Tickets unkompliziert über die OETICKET.App und die Funktion „Ticket weiterleiten“ verschickt werden. Empfänger rufen das Ticket ebenfalls über die OETICKET.App und ihr Kundenkonto ab.

Weiterverkauf von Tickets

Im Falle einer Erkrankung oder kurzfristigen Verhinderung können Tickets sicher und vertrauenswürdig ausschließlich über die Plattform fansale.at weiterverkauft werden. Diese Möglichkeit besteht bis 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Das Ticket kann maximal bis zum Originalpreis gehandelt werden.

Gastronomie im Außenbereich

Es wird ausschließlich Bargeld akzeptiert. Kartenzahlungen sind nicht möglich.

Anreise

Die komfortable, sichere und klimafreundliche Anreise mit den Wiener Linien wird empfohlen. Das Konzertticket von oeticket berechtigt zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt zum Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Behindertenparkplätze

Mit gültigem Konzertticket und Behindertenausweis kann der Parkplatz P1 genutzt werden. Bei der Abreise kann es zu längeren Wartezeiten durch den Besucherstrom kommen.

Sicherheitsbestimmungen und verbotene Gegenstände

Es gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen. Alle Gäste müssen sich einer Überprüfung durch die Sicherheitsorgane unterziehen. Vor Ort gibt es keine Garderobe.

Folgende Gegenstände sind verboten:

Taschen größer als A4 (bedeutet, dass die Tasche von allen Seiten gesehen hinter einem A4 Blatt verschwinden muss)

Dosen, Glasflaschen, PET-Flaschen, Thermosflaschen, Tupperflaschen

weiche Trinkbehältnisse bzw. TetraPaks ab 0,5 Liter

Fotokameras, Wechselobjektive oder Objektivdurchmesser von mehr als 4cm

alle Videokameras

GoPros

Tablets

Selfie-Sticks

alle Schirme

Geschenke für Künstler/Artist/Band/Musiker

Tonaufzeichnungsgeräte

große Powerbanks

Laserpointer

Plakate größer als A3

sonstige Glasbehälter (Deoroller, etc.)

Spraydosen (Deodorant, Haarspray etc.)

Lärminstrumente jeder Art

Feuerwerksgegenstände, insbesondere Wunderkerzen, Himmelslaternen

Waffen jeder Art

Drohnen

Sonstige sperrige Gegenstände (Koffer, Sessel, Hocker, Decken, Roller, Skateboards, E-Scooter, etc.)

Informationen im Internet

Detaillierte Informationen zu allen Fragen rund um das Ticket finden sich auf oeticket.com.

Übersichtsplan, Anleitungen und weitere Dokumente Jetzt downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse