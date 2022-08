SPÖ-Deutsch: Beispiellose ÖVP-Schmutzkampagne gegen Wien Energie verunsichert Millionen Menschen und schadet Wirtschaftsstandort

ÖVP und Grüne müssen Wien-Bashing sofort einstellen, zu staatspolitischer Verantwortung zurückfinden und endlich Strompreisdeckel umsetzen

Wien (OTS/SK) - Mit scharfer Kritik an der beispiellosen Kampagne gegen den größten Stromversorger des Landes, die Wien Energie, reagiert heute, Mittwoch, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Durch das Verbreiten von Gerüchten und Unwahrheiten bis hin zu beinharten Lügen wird dem Wirtschafsstandort Österreich enormer Schaden zugefügt“, so Deutsch, der ÖVP und Grüne auffordert, die gezielte Verunsicherung von Millionen Menschen in Zeiten der höchsten Teuerung seit fast 50 Jahren sofort einzustellen. „Wien Energie hat den Spekulations-Vorwurf entschieden zurückgewiesen!“, so Deutsch, der von Finanzminister Brunner in Umlauf gebrachte Gerüchte, die er in der gestrigen ZiB2 dann plötzlich nicht mehr beurteilen konnte, auf das Schärfste verurteilt. Ebenso sei es unwahr, dass die Wien Energie nicht unter einen Schutzschirm nach deutschem Vorbild fallen würde, wie ihn die deutsche Bundesregierung in weiser Voraussicht für ihre Energieversorger aufgespannt habe. „Während die deutsche Bundesregierung unter SPD-Kanzler Scholz vorausschauend agiert hat, zögert und zaudert die türkis-grüne Bundesregierung und schadet so dem ganzen Land“, sagt Deutsch, der angesichts der heute veröffentlichten Inflationszahlen von 9,1 Prozent einmal mehr die Regierung aufruft, „im Kampf gegen die Teuerung endlich in die Gänge zu kommen und den vor Wochen angekündigten Strompreisdeckel umzusetzen“. ****

Eine Reihe von namhaften Expert*innen – von der Direktorin von EcoAustria Köppl-Turyna bis zum ehemaligen Verbund-Generaldirektor Anzengruber – haben den Finanzierungsbedarf der Wien Energie als Folgewirkung der verrückten Börsenausschläge bestätigt. „Trotzdem haben ÖVP und Grüne und ihre Spin-Doktoren durch das Verbreiten von Gerüchten und Unwahrheiten wider besseres Wissen kräftig Öl ins Feuer gegossen, um der Stadt Wien und dem größten Energieanbieter des Landes zu schaden“, so Deutsch. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer fordert ÖVP und Grüne eindringlich auf, endlich wieder ihre staatspolitische Verantwortung wahrzunehmen, das ungehemmte Wien-Bashing zu beenden und für die Menschen im Land zu arbeiten statt sie zu verunsichern. (Schluss) ls/bj

