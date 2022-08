Inflationsrate bei 9,1%. HV Umfrage: Kaufkraftverlust der Bevölkerung setzt sich fort. Ein Viertel hat teuerungsbedingt Konsumschulden.

Jede:r Fünfte muss sich auf lebensnotwendige Güter beschränken. 14% können nicht alle Rechnungen bezahlen. Handel fordert Reformagenda & Maßnahmen gegen Teuerung im Energiebereich.

Wien (OTS) - Im August liegt die Inflationsrate in Österreich laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei 9,1%. Sie ist damit erstmals seit mehr als 12 Monaten nicht weiter angestiegen, stagniert aber auf einem sehr hohen Niveau. Laut einer neuen Konsumentenbefragung von Mindtake Research im Auftrag des Handelsverbandes (n=1.010) bereitet die Teuerung 83% der Österreicher:innen große Sorgen. Die Ergebnisse sind alarmierend:

25% haben Konsumschulden bzw. einen laufenden Konsumkredit, bei 56% davon sind die Schulden zuletzt größer geworden

18% können nicht mehr alle Schulden (Kredite) ordnungsgemäß bedienen

14% können nicht mehr alle eingehenden Rechnungen bezahlen

75% der Bevölkerung kaufen zurzeit verstärkt günstige Lebensmittel

19% müssen sich auf den Kauf lebensnotwendiger Güter beschränken

52% berichten von einer Verschlechterung ihrer Lebensqualität im Vergleich zu jener vor der Teuerungswelle, nur 7% von einer Verbesserung.

In folgenden Bereichen haben die Österreicher:innen die größten Einsparungen geplant:

Restaurantbesuche/Gastronomie (53%)

Nachtleben/Clubs (42%)

Bekleidung (41%)

Kino/Theater (40%)

Möbel/Deko (34%)

"Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung bereitet die starke Teuerung in fast allen Lebensbereichen große Sorgen. Ein Fünftel der Menschen muss sich finanziell so stark einschränken, dass sie sich nur noch lebensnotwendige Güter leisten können. Das bekommen insbesondere der Non-Food Handel und die Gastronomie zu spüren, deren Umsätze einbrechen", so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, der freien, überparteilichen Interessenvertretung des gesamten österreichischen Handels.

Auf folgende Produktkäufe haben die heimischen Kund:innen im letzten Monat aufgrund des Kaufkraftrückgangs bewusst verzichtet:

Luxusprodukte generell (50%)

Kleidung (38%)

Möbel/Deko (36%)

Uhren/Schmuck (35%)

Elektrogeräte (32%)

Insolvenzrisiko bei Unternehmen verdoppelt. "Reformagenda" unerlässlich.

Die jüngste Konsumentenbefragung des Handelsverbandes bestätigt die kritische Situation im Handel, auf welche die Branche seit Monaten hinweist. Die Verdoppelung der Insolvenzen ist ein Resultat dieser Effekte, die von den explodierenden Energiepreisen angetrieben werden.

"Es besteht vor allem angesichts der Energiekrise unmittelbarer Handlungsbedarf, ansonsten werden bis zu 6.000 Handelsbetriebe ihre Geschäftstätigkeit mit Jahresende einstellen müssen. Um diesen wirtschaftlichen Flächenbrand zu verhindern, braucht es dringend eine "Reformagenda" mit einem ganzen Set an kurzfristigen wie langfristig wirksamen Maßnahmen – allen voran die Einführung eines unkomplizierten, unbürokratischen Energiepreisdeckels für alle Händler", appelliert Rainer Will an die Politik.

