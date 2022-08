7. eCommerce Logistik-Day, am 8.9.2022 in Wien

Wie begegnen Handel und Logistik den aktuellen Krisen? Der LOGISTIK EXPRESS und HANDELSVERBAND initiieren den 7. eCommerce Logistik-Day.

Wien (OTS) - Wir leben in geopolitisch unsicheren Zeiten. Lieferketten straucheln. Waren gehen zur Neige. Bisherige Preiskalkulationen sind kaum haltbar und Energie, Transport, Miet- und Lebenskosten gehen durch die Decke. Hinzu kommt die steigende Inflation und Zinsanhebung. Trotz alldem bleibt der eCommerce mit Blick auf die herbstlichen COVID-Regulierungen der Wachstumstreiber der Branche, vorausgesetzt die systemrelevante Logistik läuft rund.

Wie dies in der Praxis abläuft, das erfahren Sie am 8. September beim 7. eCommerce Logistik-Day in Wien. Sichern Sie sich Ihr Ticket für Ihren Informationsvorsprung.

Hochkarätige Speaker ausgewählter Organisationen und Unternehmen werden Standpunkte erläutern und Lösungsansätze kurz, prägnant und verständlich am 8.9.2022 im Handelsverband Österreich präsentieren:

Diskutieren Sie am 7. eCommerce Logistik-Day 2022 mit den Entscheidungsträgern aus Handel und Logistik über die großen Herausforderungen unserer Zeit.

Wir freuen uns, Sie auf unserem Business Event zu begrüßen.

Datum: 08.09.2022, 13:00 - 17:20 Uhr

Ort: Handelsverband

Alser Straße 45, 1080 Wien, Österreich

Url: http://www.logistik-express.com/ecommerce-logistik-day/

