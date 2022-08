Rückkehr mit größter Perfektion: Holiday on Ice kommt nach zweijähriger Pause mit einer Show der Superlative nach Wien

Die besten Skater:innen der Welt zeigen in der Wiener Stadthalle von 18.01. bis 29.01.2023 ihr atemberaubendes Können

WIEN (OTS) - Als großes Gesamtkunstwerk begeistert die neue Holiday on Ice-Show SUPERNOVA im kommenden Winter das Wiener Publikum. Das ideale Zusammenspiel von mitreißender Musik, sportlichen Meisterleistungen, funkelnden Kostümen von Stardesigner Stefano Canulli und einer emotionalen Geschichte garantiert ein Show-Erlebnis der Spitzenklasse. „Magische Nordlichter, spektakuläre Sternbilder und Schnee, der auf die Eisbühne fällt machen die neue Show SUPERNOVA zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. 40 der besten Eiskunstläufer:innen der Welt werden das Publikum in der Wiener Stadthalle begeistern. Bei diesem Spektakel muss man einfach dabei sein,“ sagt Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Sekundengenau aufeinander abgestimmt

Das Ensemble von SUPERNOVA besteht aus Top-Läufer:innen aus der ganzen Welt. Viele von ihnen waren Teilnehmer:innen bei Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften oder olympischen Spielen. Nun stehen sie aber bei Holiday on Ice nicht mehr im Wettkampf – ganz im Gegenteil: Perfektes Teamwork ist unverzichtbar. Denn jede Bewegung der Darsteller:innen ist sekundengenau abgestimmt auf Musik und Lichteffekte. Bis zu sechs Mal pro Vorstellung wechseln sie ihre teils pompösen Kostüme. Bei sogenannten „Quick Changes“ muss einfach alles - jedes Kleidungsstück, jede Requisite, jede:r Läufer:in - exakt an seinem festgelegten Platz sein, sonst reicht die Zeit für den Kostümwechsel nicht aus. Die Darsteller:innen streben nach größter Perfektion und versetzen ihr Publikum in Erstaunen und Begeisterung. Jetzt Tickets sichern und mit SUPERNOVA eine fulminante Show in der Wiener Stadthalle erleben!

Letzte Chance auf Teilnahme am Kreativwettbewerb

Noch bis Mitte September gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme am Holiday on Ice-Kreativwettbewerb. Der Aufruf lautet: Sende uns dein selbstgemaltes Bild zum Thema „Eine Reise zu den Sternen: Holiday on Ice SUPERNOVA in der Wiener Stadthalle“. Für die fünf kreativsten Einsendungen winken als Preis je 1 x 2 Tickets für die Premiere von Holiday on Ice SUPERNOVA am 18.01.2023. Nähere Infos unter: Kreativwettbewerb

Jetzt Tickets sichern und sich auf die beste Eisshow der Welt freuen

Holiday on Ice SUPERNOVA von 18.01. bis 29.01.2023 in der Wiener Stadthalle ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Presseportal: Fotos, Texte und Trailer zum Download

