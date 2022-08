Lieber sterben als eine Rede halten?

Ab 9.9.: Kommunikationsexpertin Angela Elis engagiert sich mit ihrem neuen Buch für mehr Präsenz, Wirkung und Charisma – online, auf der Bühne und vor der Kamera

Wien/Leipzig (OTS) - Angela Elis, bekannt als Moderatorin für ARD, ZDF und 3sat, hat im Laufe ihrer Karriere von Frank-Walter Steinmeier über Joachim Gauck, von Angela Merkel oder Annalena Baerbock bis Olaf Scholz viele Prominente aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vor der Kamera oder auf der Bühne gehabt.

Daher weiß sie, dass selbst Spitzenleute Angst vor einem öffentlichen Auftritt haben - aber auch, was dagegen hilft und wie man souverän, sicher und schlagfertig werden kann.

I.P.R-Formel© für kommunikativen Erfolg

In ihrem neuen Buch „ON AIR – Online, Bühne, Kamera – für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“ vermittelt Angela Elis unter anderem 45 praxisbewährte Tipps und hilfreiche Tools für Frauen und Männer, die mit ihrer Botschaft auf den Punkt kommen und überzeugen wollen.

Mit ihrer „I.P.R.-Erfolgsformel“© gibt sie zugleich eine Trainingsmethode an die Hand, um schnell und effektiv mehr Erfolg zu haben und konzentriert sich dabei auf: Inhalt, Persönlichkeit und Resonanzaufbau.

Wirkungstipps für Erfolgsorientierte, Spitzenkräfte und Manager von morgen

In dem praktischen 4-in-1-Buch finden selbst Querleser gut umsetzbare Tipps gegen Lampenfieber und für einen gelungenen Auftritt bis hin zur Stimmbildung und Krisenkommunikation. Alles-Leser können es als Arbeitsbuch immer wieder zu Rate ziehen. Zudem erzählt die Autorin auch ihre anregende Lebensgeschichte, wie sie sich vom schüchternen DDR-Flüchtlingsmädchen zur erfolgreichen TV-Moderatorin und „Rampensau“ entwickelt hat.

Präsenz, Wirkung und Charisma sind die Schlüssel zum kommunikativen Erfolg

In einer Zeit der kommunikativen Reizüberflutung wird es in Zukunft noch bedeutsamer sein, kurz, knapp und trotzdem kompetent zu überzeugen. Dazu gehören Mut und persönliches Wagniskapital, seinen individuellen Ausdruck zu finden und genau damit Eindruck zu machen. In einer zunehmend digitalisierten Welt bis hin zum Metaversum wird der Kampf um Aufmerksamkeit noch härter und Kommunikation ein noch stärkerer Faktor für beruflichen, aber auch persönlichen Erfolg sein.

„On Air“ ab 9.9. im Buchhandel

Das Buch „On Air“ (168 S.) erscheint am 9.9. im Burdon-Verlag. Das E-Book ist ab 7.9. erhältlich.

Bestellmöglichkeit: https://onair.angela-elis.de/

Hardcover ISBN: 978-3-949869-56-3 | E-Book ISBN: 349869565

