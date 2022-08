Bundesminister Kocher: Arbeitssuchende erhalten Einmalzahlung von 300 Euro

Einmalzahlung als zusätzliche Unterstützungsleistung im Rahmen des Anti-Teuerungspakets der Bundesregierung – Auszahlung startet diese Woche

Wien (OTS) - Angesichts der anhaltenden Teuerung wurde von der Bundesregierung bereits im Juni ein Anti-Teuerungspaket mit einem Gesamtvolumen von 28 Milliarden Euro beschlossen. Dieses Paket setzt sich aus Sofortmaßnahmen, die der raschen Entlastung der Bevölkerung dienen, sowie aus strukturellen Maßnahmen zusammen. Einen Teil der Sofortmaßnahmen bildet eine Einmalzahlung in der Höhe von 300 Euro, die alle in Österreich arbeitslos gemeldeten Personen erhalten. Ziel der Maßnahme ist es diese Personengruppe, die aufgrund der Teuerung mit besonderen finanziellen Herausforderungen konfrontiert ist, zusätzlich zu unterstützen und zu entlasten. Nachdem erste Entlastungen aus dem Anti-Teuerungspaket der Bundesregierung bereits im August bereitgestellt wurden, erfolgt nun auch die Auszahlung der Einmalzahlung für arbeitssuchende Personen mit Anfang September.

„Die aktuellen Teuerungen treffen Personen, die sich auf Jobsuche befinden und deshalb ein geringes Einkommen haben, besonders hart. Aus diesem Grund haben wir uns als Bundesregierung dafür eingesetzt, dass all jene Personen, die im Mai und Juni mindestens 31 Tage Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen haben, eine Einmalzahlung in der Höhe von 300 Euro als Unterstützungsleistung erhalten. Betroffenen Personen, die beim AMS arbeitslos gemeldet sind, wird die Einmalzahlung automatisch und ohne Antragsstellung mit der Auszahlung des Arbeitslosengelds auf ihr Konto überwiesen oder – falls kein Konto vorhanden ist oder der Wunsch besteht - per Post zugeschickt“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher. Auch Krankengeldbezieherinnen und -bezieher, die schon vorher arbeitslos waren und im Anschluss an die AMS-Leistung 31 Tage Krankengeld bezogen haben, sind anspruchsberechtigt. Personen, die Krankengeld beziehen, erhalten die 300 Euro wie bisher vom Krankenversicherungsträger.

Die Auszahlung erfolgt bis 6. September (Konto) oder 8. September (per Post). Anspruchsberechtigt sind rund 253.000 Personen. Insgesamt sind rund 76 Millionen Euro für die Maßnahme vorgesehen.

