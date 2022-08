Rotes Kreuz: Leben retten – Krisen bewältigen. Einladung zur Pressekonferenz am 6. September 2022

Klima- und Naturkatastrophen, Energie- und soziale Krisen. Das Rote Kreuz berichtet über seinen Einsatz, fordert mehr soziale Gerechtigkeit und eine Stärkung der Katastrophenvorsorge.

Wien (OTS) - Das Rote Kreuz ist als Hilfsorganisation weltweit im Einsatz – aktuell besonders in der Ukraine und am Horn von Afrika. In Österreich unterstützt das Rote Kreuz jene Menschen, die von Preissteigerungen besonders schwer getroffen sind und appelliert an die Energieunternehmen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Um besser auf immer häufiger auftretende Unwetter und andere Katastrophen vorbereitet zu sein, fordert das Rote Kreuz von der Bundesregierung die seit langem versprochene gesetzliche Verankerung des staatliche Krisen- und Katastrophenmanagements.

Gerald Schöpfer, Präsident des Roten Kreuzes

Michael Opriesnig, Generalsekretär des Roten Kreuzes

Petra Schmidt, Leiterin Gesundheits- und Soziale Dienste



Wann: 6. September 2022, 09:30 Uhr

Wo: Österreichisches Rotes Kreuz, Wiedner Hauptstraße 32, 1041 Wien

Um Anmeldung wird gebeten.

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.



