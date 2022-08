Wien Energie: Wiener Grüne wollen Untersuchungskommission

Wien (OTS/RK) - Heute Nachmittag hat der nicht-amtsführende Stadtrat der Wiener Grünen, Peter Kraus, bei einem Medientermin erneut zur aktuellen Situation rund um die Wien Energie Stellung genommen. Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke würden „mehr Fragen als Antworten“ liefern. Kraus kündigte daher eine schriftliche Anfrage an Ludwig an. Diese solle umgehend beantwortet werden, forderte der Grünen-Mandatar. Als zweiten Schritt wolle man auf die Wiener ÖVP zugehen und gemeinsam die Möglichkeiten der Einrichtung einer Untersuchungskommission besprechen. Es gehe nun um „Aufklärung und Transparenz“, so Kraus abschließend.



