Polizei Oberösterreich: Ausmusterung in neuer Sportanlage – Innenminister Karner gratulierte

126 neue Polizistinnen und Polizisten für Oberösterreich in Linz ausgemustert – Innenminister Gerhard Karner und Landeshauptmann Thomas Stelzer gratulierten

Wien (OTS) - Heute, 30. August 2022 fanden für Polizei und Leichtathletik in Oberösterreich freudige Ereignisse statt: 126 Absolventinnen und Absolventen des Polizei-Grundausbildungslehrganges feierten ihren erfolgreichen Kursabschluss. Gleichzeitig wurde die sanierte Sportanlage in der Landespolizeidirektion (LPD) in Linz eröffnet. Sie wird in Zukunft Polizistinnen und Polizisten, aber auch Vereinen des Österreichischen Leichtathletikverbandes zur Verfügung stehen.

„Eine ganz besondere Feierstunde für Sie und für die Polizei in Oberösterreich, ein ganz besonderer Tag für die Sicherheit in unserem Land, auch für mich persönlich ein besonderer Tag. Als Ressortchef freut es mich ganz besonders, heute 126 Polizistinnen und Polizisten in den Außendienst verabschieden zu dürfen,“ sagte Innenminister Gerhard Karner.

„Oberösterreich gehört zu den sichersten Regionen der Welt. Damit das so bleibt, braucht es auch eine gut ausgerüstete und motivierte Polizei – gerade angesichts dieser turbulenten Zeiten. Ich danke allen neuen Polizistinnen und Polizisten, die sich künftig für die Sicherheit der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher einsetzen“, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Zwtl.: Verantwortung in herausfordernden Zeiten

„Wir leben in einer Zeit großer Herausforderungen. Unser Zusammenleben war in den vergangenen beiden Jahren geprägt von krisenhaften Bedingungen mit allen Begleiterscheinungen und neuartigen Aufgaben und Herausforderungen für die Polizei. Danke für Ihre Entscheidung, den Polizeiberuf ergriffen zu haben. Es ist ein Beruf der fordernd ist – auch mitunter gefährlich und vor allem eine hohe Verantwortung mit sich bringt“, gab Karner den Absolventinnen und Absolventen mit auf ihren zukünftigen Weg.

Die frischgebackenen Polizeibediensteten schlossen ihre zweijährige Grundausbildung im Bildungszentrum Linz der Sicherheitsakademie des Innenministeriums mit Ablegen der Dienstprüfung ab und werden künftig für die Sicherheit der Menschen in Oberösterreich sorgen.

Zwtl.: Kooperation für topmoderne Sportanlage

Aufgrund einer Kooperation zwischen dem Innenministerium und dem Land Oberösterreich stehen in Zukunft für Polizei und Leichtathletik nach zweijähriger Bauzeit am Areal der Landespolizeidirektion sanierte Sportanlagen, Umkleiden und ein Turnsaal zur Verfügung. Die Anlage ist bereits seit Mai 2022 in Betrieb und erfreut sich reger Nutzung. Die LPD Oberösterreich trägt die Verantwortung für die Instandhaltung, Planung und Organisation.

„Mit dieser Anlage stellen wir eine zeitgemäße und abwechslungsreiche körperliche Betätigung unserer Polizistinnen und Polizisten sicher. Aber auch Vereine aus der Zivilgesellschaft nutzen die topmoderne und großzügig konzipierte Anlage gerne“, so der Innenminister. „Ich wünsche allen Beteiligten noch viel Freude und sportliche Höchstleistungen.“

