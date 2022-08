FPÖ – Svazek: Flüchtlingsheim Bergheim/Lengfelden überbelegt und fehl am Platz!

Zumutung für Anrainer – Svazek fordert Lösung für den Standort und konsequente Abweisungen bereits an Grenze

Salzburg (OTS) - „Die Scheunentormentalität von ÖVP und Grünen im Asylwesen stellt inzwischen auch in Salzburg eine Zumutung für die Bevölkerung dar“, kommentierte Marlene Svazek, FPÖ-Bundesparteiobmann-Stellvertreterin und Landesobfrau der FPÖ Salzburg, die aktuelle Situation rund um das Asylheim in Bergheim/Lengfelden. Sowohl die Dimensionierung als auch die Begleiterscheinungen der Überbelegung würden die Anrainer stark belasten. So sei das Heim für die bereits unzumutbare Zahl von 250 Personen zugelassen, bietet aber derzeit Quartier für fast 400 Männer. „Bei der gestrigen Begehung schilderten uns Nachbarn, dass es vermehrt zu Anzüglichkeiten, Entwendungen, Müll- und Lärmbelästigung durch die untergebrachten Männer kommt“, appellierte die Freiheitliche an die zuständige Bundesregierung in dieser Angelegenheit, endlich tätig zu werden. Frauen würden davon berichten, Angst zu haben vor die Türe zu gehen, wenn sich Gruppen von rund 30 Männern zu abendlichen Dorfstreifzüge aufmachen.

Eine konsequente Asylpolitik würde jedenfalls auch einen aktiven Grenzschutz und eine zeitnahe Abweisung von Menschen bedeuten, die ohnehin kein Anspruch auf Asyl hätten: „Dass sich unter den Asylanten auch viele Inder und Menschen aus Ländern ohne Bedrohungsszenario befinden, konterkariert nicht nur unser Asylwesen per se. Dieser Umstand deckt sich auch nicht mit den vorhandenen Asylvoraussetzungen“, ortete die Freiheitliche chaotische Zustände im Innenministerium und forderte daher eine entsprechende Umsetzung.

Als österreichische Politikerin sieht sich Svazek zunächst den Österreichern verpflichtet: „In Zeiten wie diesen kann es sich Österreich nicht leisten, seine Grenzen nicht zu schützen und weiteren sozialen Unfrieden zu riskieren. Es braucht eine restriktive Asylpolitik nicht erst in Österreich, sondern bereits vor unseren Grenzen“, so die Freiheitliche zur Forderung stärkerer Grenzabweisungen und einer konsequenten Politik. Es sei nun geboten, dass man richtige Zeichen setzt und klar signalisiert, dass es in Österreich keinen Platz für illegale Einwanderer gibt. Zu Bergheim/Lengfelden fand Svazek auch klare Worte: „Der Standort in einem kleinen Ortsteil ist nicht nur überdimensioniert, er ist dort auch völlig fehl am Platz. Die Herausforderungen werden täglich größer“, forderte Salzburgs Freiheitliche Landesparteiobfrau und Bundesparteiobmann Stellvertreterin Marlene Svazek vom Bundesministerium für Inneres eine Lösung, im besten Fall die Schließung des Standortes.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

presse @ fpoe.at