Zu neuer Kraft und Teamspirit mit "Naturresilienz & Co"

Junges Pionierprojekt präsentiert vielfältiges Angebot zur psychischen Gesundheit im "Seminarraum Natur" und schafft frischen Wind im Weiterbildungssektor

Schon ein Tag im Wald senkt die Stresshormone um bis zu 50 Prozent, stärkt das Immunsystem und fördert die Glücks- und Schlafhormone. Diese unmittelbar positive Wirkung der Natur machen wir uns bei unseren Angeboten zunutze Mag.a Doris Nachtlberger, Projektleiterin "Naturresilienz & Co."

Wien/Gablitz (OTS) - Die Jahre der Corona-Pandemie haben jeden Einzelnen sehr gefordert und vielfach an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht. Auch Teams, besonders in helfenden Berufssparten, hat der veränderte Arbeitsalltag viel abverlangt. Um wieder zu Kraft, neuen Perspektiven und Gemeinschaftsgefühl zu finden, bieten Doris Nachtlberger und Udo Feldmann mit ihrem Pionierprojekt „Naturresilienz & Co.“ Gesundheitsförderung und Teamstärkung in und mit der Natur.

Auf einem privaten Waldgrundstück in Gablitz bei Wien laden die Naturresilienztrainer® Teams und Einzelpersonen dazu ein, nachhaltig wirksame Methoden der Stressregulierung zu erlernen und einen neuen Umgang mit Belastungen zu finden. „Schon ein Tag im Wald senkt die Stresshormone um bis zu 50 Prozent, stärkt das Immunsystem und fördert die Glücks- und Schlafhormone. Diese unmittelbar positive Wirkung der Natur machen wir uns bei unseren Angeboten zunutze“ , erklärt die Projektgründerin.

Während Naturresilienztraining® hierzulande noch in den Kinderschuhen steckt, wird es bei unseren deutschen Nachbarn – neben dem Waldbaden – als hochwirksame Methode zur Burnoutprävention eingesetzt und von der Gesundheitskasse verordnet. Seit diesem Jahr wird die Ausbildung dazu erstmals auch in Österreich angeboten.



„Naturresilienz & Co.“ verbindet Elemente aus Shaolin Qi-Gong, japanischer Schwertkampfkunst, Bogenschießen, Achtsamkeitsschulung sowie Survivalmentoring zu einem kreativen Übungssetting direkt in der Natur und ist für jeden geeignet, der seine Gesundheit und psychische Widerstandskraft stärken und neue Ressourcen entdecken möchte. Die Formate werden individuell an die Bedürfnisse der KundInnen angepasst und umfassen Teamtage für Unternehmen und Schulen, Einzelmentoring, Familienauszeiten, Fokus-Workshops sowie 24-Stunden-Waldabenteuer.

