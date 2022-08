2. Bezirk: Letzter Tag der „Modellbahn-Ausstellung 4 Kids“

Kinder besichtigen Anlage am 1.9., Info: mbvmexikoplatz@gmail.com

Wien (OTS/RK) - Wien, (OTS) An 4 Tagen im Juli und an 4 Tagen im August hat der „Modellbauverein Mexikoplatz“ (2., Mexikoplatz, Zugang: beim Haus Engerthstraße 181-183) eine Ferien-Aktion für den Nachwuchs durchgeführt. Nun endet das Jugend-Projekt mit dem Titel „Modellbahn-Ausstellung 4 Kids“: Nur mehr am Donnerstag, 1. September, ist eine Besichtigung der etwa 80 Quadratmeter umfassenden Bahn-Anlage des Vereines von 15.00 bis 18.00 Uhr möglich. Zu betrachten sind unterschiedlichste Zugsgarnituren im Kleinformat aus dem Zeitraum zwischen 1950 und 2022, deren kunstvoll angelegte Strecken durch Stadt und Land führen. Das ehrenamtliche Vereinsteam weiht Kinder in die Steuerung des Modellbahn-Betriebs ein und informiert über Loks und Anhänger. Der Eintritt ist gratis. Erteilung von Auskünften per E-Mail: mbvmexikoplatz@gmail.com.

Das erfolgreiche sommerliche Projekt „Modellbahn-Ausstellung 4 Kids“ ist für ältere Kinder gedacht. Alle Besucher*innen unter 14 Jahren benötigen eine Begleitperson. Die Organisator*innen bitten die Gäste um Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen. Wer einmal selber mit der Modellbahn fahren möchte, kann dafür einen separaten Termin ausmachen. Eine umfassende Präsentation des „Modellbauvereins Mexikoplatz“ ist im Internet nachlesbar: www.mbv-mexikoplatz.com.

