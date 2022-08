Greentube bringt die international beliebte Ski Challenge als neues Esports-Erlebnis zurück

Wien (OTS) - Greentube, die NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment Division, bringt im Herbst das international beliebte Spiel Ski Challenge zurück auf den Markt und erhält dabei Rückenwind von namhaften Partnern wie Swiss-Ski, dem Österreichischen Skiverband und dem Deutschen Skiverband. Die Neuauflage der Ski Challenge soll mit neuen und verbesserten Features sowohl langjährigen Fans des ursprünglichen Spiels als auch neuen Usern ein spannendes Esports-Erlebnis bieten.

Eine Besonderheit des Spiels: kaum eine andere App fängt die Aufregung und die Bewegung des echten Lebens auf der Piste derart wahrheitsgetreu ein, wie es bei der Ski Challenge der Fall ist. Hier kämpfen engagierte Spieler auf beliebten, von der realen Welt inspirierten Skirennstrecken in verschiedenen Online-Events, Turnieren und Herausforderungen um die besten Zeiten.

In der neuen Esports-Version der Ski Challenge haben Spieler auch die Möglichkeit, ihre virtuelle Ski-Ausrüstung individuell zu gestalten. Neben zahlreichen weiteren Features erhalten die Spieler zudem exklusiven Zugang zu beliebten Strecken aus der realen Ski-Welt. Darunter befinden sich auch brandneue Strecken, die bisher noch nicht Teil des Spiels waren.

Die Neuauflage der Ski Challenge, die im Herbst 2022 auf den Markt gebracht wird, gilt als prognostizierter Hit für die große, aktive und weltweite Fangemeinde. Im Gegensatz zum ursprünglichen Spiel ist nun auch geplant, das Spiel das ganze Jahr über für Fans verfügbar zu machen - nicht nur während der Skisaison. Das ursprüngliche Ski Challenge-Spiel war der allererste Spieltitel von Greentube, der 1998 auf den Markt kam. In der Neuauflage erwarten die Spieler zusätzlich zu neuen Strecken auch weitere neue Funktionen, die den Spielern zusätzliche Unterhaltung über das Ski-Vergnügen hinaus bieten.

Michael Bauer, CFO/CGO Greentube, meint: "Die Ski Challenge hat sich bei ihrer Fangemeinde bereits als äußerst beliebtes Esports-Spiel etabliert, als es noch auf dem Desktop gespielt werden konnte. Es ist sehr aufregend, die Ski Challenge nun als echtes Esports-Spiel für langjährige Fans und neue Spieler zurückzubringen. Die aktualisierte Version der Ski Challenge ist vollgepackt mit besonderen Features, die die Community mit Sicherheit lieben wird. Darüber hinaus haben wir einige sehr ehrgeizige Pläne für die Zukunft des Franchise."

Diego Züger, Direktor Marketing & Deputy CEO, Swiss-Ski, sagt: "Wir haben gesehen, wie beliebt die Ski Challenge in der Vergangenheit bei den Spielern war, und es ist fantastisch, die verbesserte neue Version einem neuen Publikum vorstellen zu können. Greentube hat erstklassige Arbeit geleistet, um die Spannung des Sports einzufangen. Es war ein Privileg, an der Entwicklung des Spiels beteiligt gewesen zu sein."



Christian Scherer, Generalsekretär Österreichischer Skiverband, sagt: "Es ist Greentube gelungen, ein Spiel zu entwickeln, das die rasante Spannung des Skifahrens möglichst realitätsgetreu wiedergibt. Wir sind sicher, dass Spieler auf der ganzen Welt positiv auf das neue Esports-Spiel reagieren werden, so die Faszination des Sports hautnah erleben und es uns dadurch gelingt, neue Zielgruppen zu erschließen."

Stefan Schwarzbach, Geschäftsführer des Deutschen Skiverbandes, sagt: "Nachdem wir an der Entwicklung der Ski Challenge beteiligt waren, ist es sehr erfreulich, nun ein so ausgefeiltes und fesselndes Endprodukt wie dieses zu sehen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit den Verbänden aus Österreich und der Schweiz ein Spiel entwickeln konnten, von dem wir überzeugt sind, dass es weltweit ein großer Erfolg sein wird."



Über Greentube

Treten Sie ein in das "Home of Games" mit Greentube und bieten Sie Spielern auf der ganzen Welt sichere Casino-Unterhaltung. Als NOVOMATIC Digital Gaming and Entertainment Division bietet Greentube ein breit gefächertes Portfolio an Video Slots, Tischspielen, AWP Reloaded Slots, serverbasierten Spielen, Social Casino Gaming, Video Bingo und mehr. Die Omni-Channel-Technologie von Greentube steht an der Spitze der Gaming-Innovation und vereint Online-, Mobile- und landbasiertes Gaming.

