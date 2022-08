„Pro und Contra Spezial – Der Teuerungsgipfel“ am Mittwoch, 31. August, 20:15 Uhr LIVE auf ZAPPN und PULS 4

PULS 4 widmet sich in einer großen Hauptabend-Sendung einem der größten Sorgenthemen der Menschen: der Teuerung.

Wien (OTS) - Explodierende Strompreise, teurer Sprit und Preissteigerungen bei Lebensmittel: Für viele Menschen ist das tägliche Leben unbezahlbar geworden. PULS 4 fragt die Zuseher:innen in ganz Österreich: Wie kommen Sie mit den Preissteigerungen zurecht? Wachsen Ihnen Strom- und Gasrechnungen über den Kopf? Und was erwarten Sie von der Politik? Die drängendsten Fragen der Österreicher:innen rund um das Thema Teuerung werden von PULS 4 per Mail und Video gesammelt und die Betroffenen live ins Studio eingeladen, um Politik und Expert:innen direkt zu konfrontieren.



PULS 4 Infodirektorin Corinna Milborn und Café Puls Moderator Florian Danner führen durch den Abend, fordern Antworten ein und fragen nach. Zu Gast sind unter anderem:

Johannes Rauch , Sozialminister, Die Grünen

, Sozialminister, Die Grünen Gabriel Felbermayr , Direktor, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)

, Direktor, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) Wolfgang Urbantschitsch , Vorstand, E-Control

, Vorstand, E-Control Gudrun Steinmann , Schuldnerberatung Wien

, Schuldnerberatung Wien Martin Schenk , Diakonie und Armutskonferenz

, Diakonie und Armutskonferenz Daniela Brodesser , Armutsaktivistin

, Armutsaktivistin Franz Kurz, ATV-Schuldencoach

Außerdem diskutieren die Sozialsprecher:innen bzw. Abgeordnete aller Parlamentsparteien:

Peter Weidinger , Konsumentenschutzsprecher, ÖVP

, Konsumentenschutzsprecher, ÖVP Josef Muchitsch , Sozialsprecher, SPÖ

, Sozialsprecher, SPÖ Dagmar Belakowitsch , Sozialsprecherin, FPÖ

, Sozialsprecherin, FPÖ Markus Koza , Sozialsprecher, Die Grünen

, Sozialsprecher, Die Grünen Gerald Loacker, Sozialsprecher, NEOS

Haben Sie Fragen oder ein Anliegen, das Sie mit Verantwortungsträger:innen oder Expert:innen besprechen wollen? Schicken Sie uns ein Video oder schreiben Sie uns entweder per Mail an teuerung@puls4.com oder online unter puls4.com/teuerung.



„Pro und Contra Spezial – Der Teuerungsgipfel“ am Mittwoch, 31. August, um 20:15 Uhr, LIVE auf PULS 4 und via Livestream auf ZAPPN.

