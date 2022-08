Flüchtlingsströme im Burgenland: Realitätsverweigerung von Rendi-Wagner

Eisenstadt (OTS) - Schockiert zeigt sich ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas von der Realitätsverweigerung zum Thema Asyl von SPÖ-Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner beim gestrigen ORF-Sommergespräch. „Angesichts der dramatischen Flüchtlingsströme an der burgenländischen Grenze von ‚keiner Krise, sondern von einem innenpolitisch gemachten Thema‘ zu sprechen, ist eine Verhöhnung der burgenländischen Grenzgemeinden, der Polizei und der Soldaten, die vor Ort ihren Dienst verrichten und tagtäglich mit massiv vielen Aufgriffen konfrontiert sind. Es ist schockierend, wie abgehoben und realitätsfern Rendi-Wagner hier agiert“, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.



Tatsache ist, dass bis Ende Juli knapp 42.000 Asylanträge gestellt wurden. Das sind 196 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. „Wenn die SPÖ-Bundesparteivorsitzende schon nicht mit dem SPÖ-Landeshauptmann Doskozil spricht, wäre sie gut beraten mit den SPÖ-Bürgermeistern der betroffenen Grenzgemeinden oder mit Ex-SPÖ-Verteidigungsminister Darabos zu reden, der einer der vielen Leidtragenden der aktuellen Situation ist. Die linke Träumerei und Willkommenspolitik müssen endlich ein Ende finden. Denn Tatsache ist, dass es die Sozialdemokraten sind, die beispielsweise bei Verfahrenszentren außerhalb Europas auf der Bremse stehen und die Verteilung von Flüchtlingen in Europa wollen. Es wäre an der Zeit, dass Landeshauptmann Doskozil seine Genossinnen und Genossen endlich auf Schiene bringt“, so Fazekas abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Burgenland

Patrik Fazekas, BA

+43 664 887 478 09

patrik.fazekas @ oevp-burgenland.at

Ing. Julius Raab-Straße 7

7000 Eisenstadt