Pressekonferenz: Fachärzte schlagen Alarm - Versorgungsdesaster bei Magen-, Darm- und Lebererkrankungen droht

Wien/Graz (OTS) - Eine brandneue IHS-Studie zum Thema gastroenterologische und hepatologische Versorgung in Österreich zeigt auf: Die Krankheiten des Magen-Darm-Trakts und der Leber werden bis 2030 dreimal so stark zunehmen wie andere Krankheiten.

Die Zahl, der auf diesem Gebiet in Spitälern tätigen Expertinnen und Experten wird aber - so das Ergebnis der IHS-Studie - im gleichen Zeitraum, also bis 2030, um beinahe ein Drittel abnehmen (27%). Ein Versorgungsengpass wird entstehen.

Die fachspezifische Versorgung der Magen-, Darm- und Leberkrankheiten ist daher gefährdet, warnen die Vertreter der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH).

GesprächspartnerInnen:

Dr. Thomas Czypionka, Institut für Höhere Studien (IHS)

Mag.a Sophie Fößleitner, IHS, Researcher

Prof. Dr. Michael Gschwantler, Präsident ÖGGH

Prof. Dr. Peter Fickert, LKH-Universitätsklinikum Graz

Datum: Mittwoch, 7. September 2022, 11:00 Uhr

Ort: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

