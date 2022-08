Wiener Rotes Kreuz: Neuer Standort Tages- und Betreuungszentrum „Das Stern“ für Wohnungslose eröffnet

Nach dem Umzug an einen neuen Standort wurde das Tages- und Betreuungszentrum „Das Stern“ bei einem Medientermin mit Sozialstadtrat Peter Hacker am 29.8. offiziell eröffnet.

Wien (OTS) - Fonds Soziales Wien Geschäftsführerin Anita Bauer, WRK-Präsidentin Gabriele Domschitz, ÖBB-Infrastruktur Vorständin Silvia Angelo und Bezirksvorsteher Alexander Nikolai waren bei der Eröffnung ebenso als Redner*innen vor Ort.



Von Obdach- und Wohnungslosigkeit betroffene Personen werden im „Das Stern“, einem Tages- und Betreuungszentrum des Wiener Roten Kreuzes (WRK), das Abdecken wichtiger Grundbedürfnisse sowie Tagesgestaltungsmöglichkeiten angeboten. Darüber hinaus ist sozialarbeiterische Beratung und Betreuung für akut obdachlose Menschen vor Ort gewährleistet. „Das Stern“ stieß in der alten Immobilie (200 m entfernt vom neuen Standort) vermehrt an Kapazitätsgrenzen, daher wurde nach einer neuen Immobilie gesucht. Aktuell können am neuen Standort in der Mühlfeldgasse 15/Ecke Nordbahnstraße 48 im zweiten Bezirk bis zu 85 wohnungslose Personen gleichzeitig auf über 500 m2 betreut werden und ihren Tagesaufenthalt verbringen.

Das Beratungszentrum mit Tagesaufenthaltsmöglichkeit „Das Stern“, in unmittelbarer Nähe zum Praterstern, hat sich bereits als die zentrale und erste Anlaufstelle für Betroffene in der Umgebung etabliert.

„Das Tageszentrum bietet obdachlosen Menschen wichtige Basisversorgung und Beratung und ist genau dort, wo die Menschen uns brauchen. Mit der Eröffnung des neuen Standorts werden die Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene rund um den Praterstern weiter ausgebaut. In Wien lassen wir die Menschen nicht allein und wollen ihnen wieder Perspektiven aufzeigen“, erklärt Sozialstadtrat Peter Hacker.

Das Tageszentrum ist für die Besucher*innen ein sicherer, niederschwellig zugänglicher Aufenthaltsort ohne Konsumzwang und sorgt zusätzlich für eine Entlastung des öffentlichen Raumes. Das Wiener Rote Kreuz arbeitet bei seinen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe seit Jahren mit dem Fonds Soziales Wien als Fördergeber zusammen.

„Hinsetzen, Ausruhen, etwas zum Essen - im Sommer Abkühlung, im Winter Wärme - und Expert*innen für ein Gespräch: Wie kann es weitergehen? Im „Das Stern“ wird unmittelbar sichtbar, was in der gesamten Wiener Wohnungslosenhilfe tagtäglich für die Betroffenen geleistet wird. Das Ziel ist klar: Wir unterstützen die Menschen, um möglichst rasch wieder Pläne für die Zukunft schmieden zu können“, so FSW- Geschäftsführerin Anita Bauer.

„Mit dem Tages- und Betreuungszentrum „Das Stern“ geben Mitarbeitende des Wiener Roten Kreuzes seit 2015 wohnungslosen Menschen eine niederschwellige Möglichkeit, ihren Alltag in sicherer und geschützter Umgebung zu verbringen“, so WRK-Präsidentin Gabriele Domschitz. Vor Ort sind Sozialarbeiter*innen, Betreuer*innen und Zivildienstleistende sowie vereinzelt auch freiwillige Mitarbeitende des WRK tätig. Weiters wird die medizinische Versorgung durch eine praktische Ärztin des Neunerhauses angeboten.

Seit Anfang Juni 2022 ist das neue Stern in Betrieb, mit den ÖBB als Vermieter bzw. Eigentümer der Immobilie. ÖBB-Infrastruktur Vorständin Silvia Angelo betont: „Ich freue mich, dass „Das Stern“ seinen Platz in unserem ÖBB-Wohnhaus in der Nordbahnstraße 48 gefunden hat. Ein wesentlicher Grundsatz der ÖBB-Infrastruktur Immobilienstrategie ist ein partnerschaftlicher Umgang mit der Stadt Wien. Schon bei der Sanierung der Räumlichkeiten haben wir diese an die Bedürfnisse unseres zukünftigen Mieters angepasst. So leisten auch wir einen wichtigen Beitrag im öffentlichen Interesse, damit das Wiener Rote Kreuz dieses Tageszentrum für obdachlose Menschen optimal betreiben kann.“

Ziel im „Das Stern“ ist, die sozialen Teilhabechancen wohnungsloser als auch ehemals wohnungsloser Menschen zu fördern, sinnvoll erlebte Tagesstruktur und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln, Vereinsamung zu verhindern und die Nachhaltigkeit einer vorhandenen Wohnversorgung zu sichern.

Fotos Eröffnung Das Stern 29.08.2022

