Das Programm des ORF Niederösterreich zum 100-Jahr-Jubiläum des Bundeslandes

St. Pölten (OTS) - Seit Beginn des Jahres begleitet der ORF Niederösterreich das Bundeslandjubiläum in all seinen Medien. Hier finden Sie einen Überblick über die Programmpunkte.

„100 Jahre in 100 Berichten“: von Jahresbeginn an ist eine historische Sendereihe am Montag und Freitag auf Radio NÖ zu hören und in „NÖ heute“ zu sehen. Auf noe.ORF.at sind die 100 Videos mit den prägendsten Ereignissen des Landes abrufbar. Außerdem ist online seit März auch der Podcast zu „100 Jahre NÖ“ verfügbar, in dem Expertinnen, Zeitzeugen und prominente Persönlichkeiten das Publikum auf eine akustische Zeitreise mitnehmen. In 20 Teilen, jeden zweiten Montag auf allen gängigen Plattformen abrufbar.

Täglich bis 15. September sind in der Radio-Frühsendung „Guten Morgen NÖ“ um 7.40 Uhr die „100 Dinge, die man in NÖ erlebt haben sollte“ zu hören. Hörerinnen und Hörer teilen ihre besten Erlebnisse und Tipps in Niederösterreich und raten unbedingt zum Ausprobieren.

In „NÖ heute“ kommt täglich eine der 365 Stimmen zu Niederösterreich zu Wort - um 18.57 Uhr in ORF 2/N. Und immer sonntags ist die heurige Spezialausgabe der TV-Rubrik zu sehen: „Menschen im Blickpunkt – History“ mit besonderen Familien- und Firmengeschichten aus dem Bundesland.

ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Robert Ziegler: „Wir sind seit Jahrzehnten Begleiter der Menschen in Niederösterreich. Wir sind immer dabei, wenn etwas passiert – und besonders gerne, wenn es etwas zu feiern gibt. Deshalb ist es für uns ganz klar, dass wir dieses Jubiläum mit zahlreichen Produktionen begleiten – zurückschauen, in Erinnerung rufen, und vor allem Menschen des heutigen Niederösterreich zu Wort kommen lassen – und so entsteht ein ganz buntes Bild unseres Bundeslandes.“

Derartige Bundeslandjubiläen sind ein wichtiger Teil des Programms, sagt ORF 2-Channelmanager Alexander Hofer: „Die Landesstudios sind eine feste Säule im Gesamtangebot von ORF 2, von ,Guten Morgen Österreich` über Sendungen des Aktuellen Dienstes bis zu ,Bundesland heute´. Und vieles ist über die Landesgrenzen hinaus spannend und informativ, daher nehmen wir das Jubiläum zum Anlass und bieten für ganz Österreich eine Vielzahl hochkarätiger Produktionen aus Niederösterreich an.“

DAS PROGRAMM ZUM JUBILÄUM IM AUGUST UND SEPTEMBER IM ORF NÖ UND IN ORF 2

„Guten Morgen Österreich“, Mo., 29. August bis Fr., 2. September, 6.30-9.00 Uhr:

Auch diese NÖ-Woche ist dem Jubiläum gewidmet, mit Schaltungen ins Bundesland.

„Universum History – Unser Österreich: Niederösterreich - Leben am Eisernen Vorhang“, Fr., 2. September, 22.35 Uhr, ORF 2

Mit dem Frieden von St. Germain wurde 1919 eine prosperierende Wirtschaftsregion zerschnitten und zerstört, Südböhmen und nördliches Waldviertel. Die Grenze teilte sogar die Stadt Gmünd in einen tschechischen und einen österreichischen Teil. Eine Doku von Anita Lackenberger über die Trennung von Nachbarn und die Wiederbelebung von Beziehungen und Wirtschaft durch den Beitritt der Tschechoslowakei zur EU.

„100 Jahre NÖ – Das Fest“, am 3. September live aus St. Pölten, auf Radio NÖ und in ORF2

Am 3. September findet in St. Pölten das Landhausfest statt. Auf der Festbühne beim Klangturm treten auf: Simone und Charly Brunner, Francine Jordi, Nik. P., Marc Pircher und Alle Achtung. Radio NÖ sendet live: von 15.00-16.00 Uhr ein „Radio 4/4“ und ab 20.00 Uhr das Konzert von Nik P. Im Fernsehen berichtet der ORF NÖ ebenfalls live vom Landhausfest von 18.00 bis 18.50 Uhr – die Übertragung ist österreichweit in ORF 2 zu sehen.

„dokFilm: Weites Land – Niederösterreich“

So., 4. September, 22.10 Uhr, ORF 2

Regisseurin Jennifer Rezny klopft Österreichs größtes Bundesland auf Klischees, vermeintliche Wahrheiten und unwidersprochene Eigenheiten ab.

„Das große Niederösterreich-Quiz“, Mi., 7. September bis Mi., 14. September

Sind Sie sattelfast bei Fragen rund um Niederösterreich? Radio-NÖ-Reporter Fabian Fessler ist als Glücksengerl und Quizmaster unterwegs im Bundesland. Wer seine Frage beantworten kann, bekommt 100 Euro bar auf die Hand.

„Österreich Bild: Geschichte, Menschen und Momente – 100 Jahre NÖ“, So., 11. September, 18.25-18.50 Uhr

Ein Österreich Bild aus dem Landesstudio NÖ nimmt die Zuseherinnen und Zuseher auf eine Zeitreise, die schwerpunktartig die politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung des Landes Niederösterreich der letzten 100 Jahre darstellt.

DIE JUBILÄUMSMATINEE

Am 15. September berichtet der ORF NÖ von der Jubiläumsmatinee „100 Jahre Niederösterreich“ aus dem Palais NÖ in Wien – ebenfalls mit einer Übertragung, die österreichweit in ORF 2 zu sehen sein wird.

„100 Jahre Niederösterreich - Die Geschichte eines Bundeslandes“ 15. September, 9.30-11.00 Uhr

Seit dem Inkrafttreten des Trennungsgesetzes am 1. Jänner 1922 ist Niederösterreich ein eigenständiges Bundesland. Der ORF Niederösterreich blickt auf die bewegte Geschichte des flächenmäßig größten Bundeslandes Österreichs. ORF-Niederösterreich-Chefredakteur Benedikt Fuchs präsentiert die wichtigsten historischen Ereignisse dieser 100 Jahre. Drei Dokumentationen in dieser Sendung widmen sich den 100-jährigen Menschen in Niederösterreich, der Geschichte des Bundeslands samt den Feierlichkeiten im heurigen Jahr sowie dem prägenden Ereignis des Jahrhunderthochwassers im Jahr 2002.

„100 Jahre Niederösterreich – Die Jubiläumsmatinee“ Live aus dem Palais NÖ in Wien

15. September, 11.00-12.55 Uhr

Im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse geht ab 11.00 Uhr der offizielle Festakt anlässlich des 100-jährigen Jubiläums über die Bühne. Aus dem Innenhof des Palais meldet sich davor die stellvertretende Chefredakteurin des ORF Niederösterreich, Claudia Schubert. Der Festakt wird live übertragen. Neben offiziellen Festreden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, wird es ein musikalisches und literarisches Rahmenprogramm geben.

„Starnacht aus der Wachau - Live aus Rossatzbach in der Wachau“ Sa., 17. September, 20.15 Uhr, ORF 2

Mit der „Starnacht aus der Wachau“ - präsentiert von Barbara Schöneberger und Hans Sigl – wird Rossatzbach erneut zum Hotspot des Schlagers, der Evergreens und der Pop-Musik. Das Publikum kann sich u.a. auf den Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, Schlagerstar Roland Kaiser und auf die erfolgreiche Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng freuen.

Erlebnis Österreich: Wilde Wasser – Klammen, Schluchten, Wasserfälle in Niederösterreich

So, 23. Oktober, 16.30 Uhr, ORF2

Wilde Wasser gibt es in NÖ viele - Gebirgsbäche, Klammen, Wasserfälle, ja selbst in den Donauauen gibt es wilde Stellen, an denen sogar Kajak Wildwasserfahrten möglich sind. Der Film porträtiert herausragende Schauplätze, an denen die Kraft des Wassers malerisch und beeindruckend zu sehen ist. Ein Naturerlebnis, das Besucher verzaubert. Und gleichzeitig wird die Kraft so mancher Gewässer auch speziell genutzt vom Wassersport oder Fischen bis hin zur Energiegewinnung. Gestaltung: Karina Fibich

kulturMontag: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur Mo, 24. Oktober, 23.15 Uhr, ORF 2

"Wie wichtig ist die Art der Unterkunft im Urlaub, wenn die Landschaft perfekt ist?"

In den letzten Jahren ist in vielen Regionen Österreichs und unserer Nachbarn ein eigener, neuer Baustil von Feriendomizilen entstanden, der kultiviert und weiterentwickelt wird. Tradition und Moderne werden dabei häufig kombiniert und stehen im Dialog zueinander. "Zimmer Frei" widmet sich der Geschichte und Entwicklung von Architektur im Tourismusumfeld und präsentiert eine vielfältige und produktive Entwicklung mit ausgewählten Projekten, die sich alle in das jeweilige Landschaftsbild und die gewachsenen Strukturen einfügen. Diesmal besucht ORF Kulturchef Martin Traxl in der mittlerweile vierten Ausgabe der Reihe "Zimmer frei" sehr unterschiedliche Bauten und Projekte in Niederösterreich.

„Österreich vom Feinsten – Niederösterreich“

Mi., 9. November, 20.15 Uhr, ORF 2

Hans Knauß erkundet diesmal die Region rund um Laa an der Thaya. Kulinarische Spezialitäten, Brauchtum und Tradition sowie wunderschöne Begegnungen und Gespräche mit Persönlichkeiten, die mit ihrer Heimat eng verbunden sind. Regie führt Elisabeth Eisner.

Die ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) bringt die Sendungen des TV-Programmschwerpunkts als Livestream und als Video-on-Demand. In der Rubrik „History“ wird außerdem im inzwischen mehr als 160 Videos umfassenden Archiv „Die Geschichte Niederösterreichs“ ein facettenreiches Bild des Bundeslandes gezeichnet.

„100 Jahre NÖ“ – Das Buch

Im Herbst erscheint das Buch des ORF Niederösterreich – begleitend zu den 100 historischen Berichten zum Jubiläum: „100 Jahre Niederösterreich. Rückblick auf eine bewegte Zeit.“ Ein einmaliges Erinnerungsalbum an einschneidende Ereignisse, prägende Persönlichkeiten und eine perspektivenreiche Chronik. Quer durch alle Regionen und Landesviertel begegnet man in Alltagsgeschichten ebenso wie im weltpolitischen Geschehen jenen Momenten, die das Jahrhundert auch in unserem Bundesland geprägt haben.

