ORF RadioKulturhaus startet mit Oud-Schwerpunkt in die neue Saison

Wien (OTS) - Zum Saisonauftakt des ORF RadioKulturhauses im September heißt das Motto „In the Mood for Oud“: Das nahöstliche Saiteninstrument steht bei zwei Konzerten im musikalischen Mittelpunkt. Am 8. September (19.30 Uhr) spielen Orwa Saleh & Friends ein Konzert, bei dem Sufi-Musik auf europäische Jazz- und Rockmusik trifft. Am 9. September (19.30 Uhr) präsentieren Marwan Abado und Peter Rosmanith ihr neues Programm „Nedam“.

Der syrische Oud-Virtuose Orwa Saleh verbindet Elemente der Sufi-Musik mit Einflüssen der zeitgenössischen europäischen Musik und beweist damit, dass sich die arabische Kurzhalslaute auch im Jazz einsetzen lässt. Beim Konzert „Orwa Saleh & Friends“ am Donnerstag, den 8. September (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses vermischen sich die dunklen Töne der Oud mit der eleganten Stimme von Basma Jabr, deren Songtexte Geschichten aus Syrien erzählen, während Mahan Mirarab mit seiner Gitarre die persischen Geister hervorruft. Alles in Einklang bringt der Drummer Sebastian Simsa und untermalt dabei auch Judith Ferstls Bass-Sounds. So webt das Ensemble einen jazzig-orientalischen und rockigen Klangteppich.

Seit 20 Jahren machen Marwan Abado (Oud) und Peter Rosmanith (Schlagzeug) bereits zusammen Musik. Dieses Jubiläum feiern sie mit ihrem neuen Programm „Nedam“ (Freunde), das sie am Freitag, den 9. September (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses präsentieren. Im Zentrum stehen dabei Marwan Abados kraftvolle und zugleich zart-poetische Kompositionen. Für das neue Programm wurde das Duo zum Quartett erweitert: Maciej Golebiowski unterstützt mit der Klarinette und der Duduk – ein armenisches Doppelrohrblasinstrument – und Arnulf Lindner am Fretless Bass. Der Eintritt für beide Konzerte beträgt jeweils EUR 22,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

