Leichtbau: Schlüssel für den Klimaschutz

Pressekonferenz der Leichtbauplattform am 1. September 2022

Wien (OTS) - Von hochfesten Karosseriebauteilen über 3D-gedruckte Schutzbügel im Rennwagen bis zum Flugzeugteil aus Faserverbundwerkstoff: Hinter diesen Anwendungen steckt Leichtbautechnologie. Sie macht viele Konstruktionen überhaupt erst möglich. Sie spart Energie und Ressourcen und ist damit eine Schlüsseltechnologie für Nachhaltigkeit und das Erreichen der Klimaziele.

Zahlreiche österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind dank ihres Know-hows weltweit gefragte Partner für Leichtbautechnologien. Sie haben sich zur Leichtbauplattform „Austrian Advanced Lightweight Technology“ mit aktuell 21 Mitgliedern zusammengeschlossen.

Wie groß neben der ökologischen die ökonomische Bedeutung des Leichtbaus ist und was es braucht, um dadurch Innovationskraft und Wertschöpfung am Leichtbaustandort Österreich zu sichern, erfahren Sie bei einer Pressekonferenz am

Donnerstag, 1. September 2022, um 10:00 Uhr

in der Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Franz-Dvorak-Saal





Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Stefan Seidel , CTO Pankl Racing Systems AG und Sprecher der Leichtbauplattform Austrian Advanced Lightweight Technologies

, CTO Pankl Racing Systems AG und Sprecher der Leichtbauplattform Austrian Advanced Lightweight Technologies Robert Machtlinger , CEO FACC AG

, CEO FACC AG Karl M. Radlmayr , Senior Vice President Research, Development & Digitalization voestalpine Metal Forming GmbH

, Senior Vice President Research, Development & Digitalization voestalpine Metal Forming GmbH Anna Kleissner , Ökonomin, Econmove GmbH

, Ökonomin, Econmove GmbH Stephan Kubinger, Spartenobmann-Stellvertreter sparte.industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich



Durch Ihre Anmeldung bei presse @ biz-up.at erleichtern Sie uns die Organisation.

