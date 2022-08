Tassilo Wallentin mit 18.000 Unterstützungserklärungen

Bekanntgabe der Wahlkampfstrategie kommende Woche

Wien (OTS) - Rund 18.000 Unterstützungserklärungen für seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl hat der Anwalt Tassilo Wallentin erhalten, also trotz der späten Entscheidung für seine Kandidatur drei Mal so viel wie erforderlich. Das teilte er heute, Sonntag, mit. „Ich bedanke mich bei allen, die den hohen bürokratischen Aufwand auf sich genommen haben“, so Wallentin, der auch als Kolumnist der Kronen Zeitung bekannt wurde. Kommende Woche will Wallentin nun seine Wahlkampfstrategie bekannt geben.

